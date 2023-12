Z naszego przeglądu ofert karnetów i skipassów w ośrodkach narciarskich wyłania się kilka prawidłowości. Planując budżet na wyjazd warto je uwzględnić.

Reklama

Ceny karnetów i skipassów w sezonie 2023/2024. Góry vs reszta Polski

Praktycznie w każdej części Polski są miejsca, w których działają ośrodki narciarskie oferujące możliwość zjeżdżania na nartach, wyposażone w wyciągi – najczęściej talerzykowe, ale zdarzają się też krzesełkowe. Warto jednak mieć na uwadze, że ceny w tych miejscach nie należą do najniższych. Ceny w ośrodkach na Kaszubach, Mazurach czy w woj. mazowieckim mogą być niewiele niższe od tych, które obwiązują w górach. Planowanie pobytu w danym miejscu warto zacząć od upewnienia się, czy jeszcze działa. Podczas naszego przeglądu natknęliśmy się na kilka dosyć znanych ośrodków, które na przestrzeni ostatniego sezonu-dwóch zakończyło działalność.

Reklama

Reklama

Ceny na stokach narciarskich. Warto szukać okazji

Ceny karnetów/skipassów różnią się w zależności od dnia tygodnia (w weekend reguły jest drożej). Z opublikowanych cenników wynika również, że drożeje będzie w okresie świąteczno-noworocznym oraz po nowym roku, w trakcie ferii. Nie jest to oczywiście żadne zaskoczenie, ale warto sprawdzić, kiedy dokładnie w poszczególnych ośrodkach zaczynają obowiązywać wyższe stawki.

Warto też zwracać uwagę na promocje. Co prawda w większości ośrodków których ofertę sprawdziliśmy, trwały one jeszcze przed startem sezonu, ale zaprezentowane na stronach interenetowych cenniki i tak uwzględniają zazwyczaj jakieś obniżki. Z drugiej strony można też niestety oczekiwać, że w przypadku dużego zainteresowania ceny będą rosły. "Ze względu na obowiązujący system flexi cen, ceny skipassów na dany dzień będą zaczynały się od ceny startowej podanej w poniższej tabelce i będą rosły wraz ze wzrostem ilości wyprzedanych skipassów na dany dzień" – czytamy w cenniku popularnego ośrodka w Beskidzie Śląskim

Ceny karnetów i skipassów: Taniej online

Wyjeżdżając na narty warto sprawdzić, czy dany ośrodek oferuje zakup skipassów online. Jeśli tak jest, ich ceny są często niższe niż przypadku skipassów czy karnetów kupowanych na stoku w kasach biletowych. Np. wspomniany wyższej ośrodek informuje klientów wprost: "Cena maksymalna skipassów online zawsze będzie niższa od ceny obowiązującej w kasach ośrodka. Zakup karnetów będzie obowiązywał na konkretny dzień".

Ceny na stokach: Ulga uldze nierówna

Szykując się na wyjazd i mając nadzieję na zakup karnetów/skipassów/kart punktowych w ulgowej cenie warto upewnić się, jakie ulgi honoruje dany ośrodek. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży. W jednych miejscach bilet ulgowy skierowany będzie do wszystkich dzieci do 13. r.ż., w innych do 18. Są ośrodki, które wprowadzają dwa rodzaje ulg – dla młodszych dzieci i dla młodzieży.

Przykładowe ceny skipassów/karnetów: Tatry i Podtatrze

Karnet na jeden dzień od rozpoczęcia sezonu narciarskiego do 24.12. – 150 zł. Karnet godzinowy na cztery godziny – 130 zł. Cena w okresie świątecznym (25.12.-07.01.) za karnet jednodniowy – 170 zł. Za cztery godziny – 160 zł. Dla porównania, w innym ośrodku w Tatrach karnet w sezonie niskim na cztery godziny można kupić za 105 zł. W sezonie wysokim (w tym przypadku – od 25.12. do zakończenia ferii w całej Polsce) to koszt 115 zł. Karnet jednodniowy to koszt odpowiednio 140 i 155 zł). Wszystkie ceny dotyczą biletów normalnych.

Ceny karnetów i skipassów 2023/2024: Beskidy

Przykładowa cena jednodniowego skipassu w popularnym ośrodku narciarskich w Beskidzie Śląskim może wynieść 129 zł (zakup online) lub 159 zł (zakup w kasie). W innym miejscu cena za skipass całodzienny to 160 zł. W przypadku karnetów czasowych można też np. wykupić 2 godziny (100 zł) lub cztery – 115 zł. Wszystkie ceny dotyczą biletów normalnych.

Przegląd cen na stokach narciarskich: Karkonosze

Przykładowe ceny w dużym ośrodku w Karkonoszach (ceny normalne):

dwie godziny, poniedziałek-piątek, sezon niski (do 21.12. i od 11.03.) – 70 zł,

dwie godziny (sobota-niedziela), sezon niski - 80 zł,

cena za 1 pkt. na karcie punktowej – 6 zł,

cena za 100 pkt. – 220 zł,

karta na dwa dni (godz. 9-20), sezon niski – 200 zł.

Narty w Bieszczadach. Ceny w sezonie 2023/2024

Choć Bieszczady nie kojarzą się mocno z ośrodkami narciarskimi, również tutaj miłośnicy tej dyscypliny sportu znajdą miejsce do uprawiania swojej ulubionej dyscypliny. Przykładowe ceny karnetów w ośrodkach narciarskich w Bieszczadach:

karnet 10 zjazdów – 50 zł,

karnet 5 zjazdów – 30 zł,

karnet całodzienny – 90 zł; w cenniku tego ośrodka nie było stawek ulgowych.

Narty w Górach Świętokrzyskich. Ceny

Sprawdziliśmy także ceny na sezon narciarski 2023/2024 w popularnym ośrodku narciarskim w Górach Świętokrzyskich. Cena normalna za karnet godziny wynosi tam 47 zł. Ca karnet sześciogodzinny – 119 zł. Koszt zakupu karnetu na 6 godzin to 139 zł. Z kolei karnet na dwa dni o wydatek rzędu 215 zł.

Ośrodki narciarskie w Szwajcarii Kaszubskiej. Ceny

Klienci ośrodków zaliczanych do tzw. Szwajcarii Kaszubskiej mogą wybierać wśród różnych modeli płatności. W ofercie są zarówno karnety na konkretną liczbą wjazdów, karnety godzinowe, dniowe, jak i karty punktowe. Widać zróżnicowanie cen między dniem powszednim a weekendem. Przykładowe stawki z różnych ośrodków:

karnet jednodniowy – 140 zł,

10 wjazdów+1 gratis od poniedziałku do piątku – 40 zł,

karnet 6-godzinny – 140 zł,

cena za punkt na kartach punktowych – 4-6 zł.

Ośrodki narciarskie w okolicach Warszawy i na Mazurach

Zarówno w Warszawie, jak i jej okolicach, istnieje kilka adresów, pod które można się udać, żeby pojeździć na nartach zjazdowych. Ceny nie należą do najniższych: karnet czasowy dwugodzinny może kosztować 50-65 zł. W jednym z ośrodków na Mazurach znaleźliśmy cennik, w którym karnet dwugodzinny kosztował 95 zł (ceny normalne).