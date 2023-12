Chcesz, by twoje dziecko dostało prezent od Mikołaja, ale nie masz kostiumu? A może boisz się, że przebrany członek rodziny nie udźwignie roli, a twoja pociecha szybko zorientuje się, że Święty nosi dokładnie te same buty, co wujek czy tata? Lekarstwem na to może być wynajęcie "prawdziwego" Mikołaja. Fachowców, którzy specjalizują się w tej roli na rynku nie brakuje. Trzeba się jednak przygotować na spory wydatek. Szczególnie, jeśli chcemy, by Mikołaj przyszedł do naszego domu w wigilijny wieczór.