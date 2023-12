Dla kogo zwrot podatku z 13. i 14. emerytury?

W bieżącym roku od tzw. trzynastek i czternastek pobrano zaliczki na podatek dochodowy. Dlatego niektórzy emeryci po przekroczeniu progów nie otrzymali pełnej sumy dodatków do emerytury. Jednak warto wiedzieć, że pieniądze te mogą im zostać zwrócone. Jeżeli emeryt w 2023 roku uzyska przychody nie wyższe niż 30 000 zł, to pieniądze, który zostały potrącone z 13. i 14. emerytury, najpewniej do niego wrócą.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podaje, że osoby, które otrzymują rentę lub emeryturę wynoszącą nie więcej niż około 2194 zł brutto, dostaną w rozliczeniu rocznym wszystkie pieniądze, które zostały pobrane na zaliczkę na podatek dochodowy.

Nie każdy senior otrzyma ten sam zwrot. Wiele zależy od wysokości pobieranej emerytury. Warunkiem do otrzymania pieniędzy jest otrzymywanie emerytury niższej niż 2500 zł brutto oraz nieprzekroczenie 30 000 zł dochodu w 2023 roku.

Od kiedy zwrot pieniędzy dla emerytów?

Urzędy skarbowe rozpoczną zwroty nadpłaconej zaliczki na podatek dochodowy z 13. i 14. emerytury od połowy lutego 2024 roku.

Ile zwrotu podatku z "trzynastek" i "czternastek"?

Kwota zwrotu podatku nie jest stała. Mieści się w przedziale od około 100 do ponad 400 zł. Radio ZET zaprezentowało tabelę, w której obliczony został zwrot przy danej wysokości emerytury. Przedstawiamy przykładowe wartości: