Związki zawodowe nie doszły do porozumienia z zarządem PKP Cargo w restrukturyzacji. Oznacza to, że od 1 września zatrudnienie straci nawet 765 pracowników operacyjnych.

Radio Poznań donosi, że niektórzy maszyniści już zaczęli poszukiwać nowej pracy. Nie zamierzają bowiem czekać na wiadomość o zwolnieniu ich z pracy. W przyszłym roku Spółka zamierza zwolnić maksymalnie 1388 pracowników i osiągnąć rentowność na poziomie wyniku netto.

Pod koniec czerwca przewoźnik złożył plan restrukturyzacyjny, który ma pomóc w spłacie niemal 3 mld zł zadłużenia, a także poprawić efektywność organizacyjną. Jednym z jego punktów jest "optymalizacja majątku", czyli redukcja posiadanych aktywów trwałych – taboru i nieruchomości. Zezłomowanych ma być nawet 10 tysięcy wagonów.

PKP Cargo od 1 sierpnia działa w nowej strukturze organizacyjnej. Centrala i wszystkie siedem zakładów spółki, które dotychczas funkcjonowały jako odrębne jednostki organizacyjne, zostały formalnie połączone. W ocenie zarządu ma to pomóc zredukować koszty i ujednolicić politykę personalną, jak również zwiększyć elastyczność operacyjną i organizacyjną.

Zdaniem związkowców obecny zarząd PKP Cargo nie ma pomysłu na uzdrowienie spółki. Do połowy 2026 roku w spółce obowiązywać będzie Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który władze PKP Cargo wypowiedziały w 2024 roku.

Zarząd PKP Cargo w restrukturyzacji zaproponował związkowcom, aby zgodzili się wcześniej zrezygnować z przywilejów pracowniczych zawartych w ZUZP, a w zamian spółka miałaby odstąpić od zwolnień grupowych.

– Zarząd przedstawił propozycję zawieszenia większości świadczeń i postanowień wynikających z zapisów ZUZP nie gwarantując, że pozwoli to zapobiec zwolnieniom. Pracodawca powiedział wtedy, że niektóre elementy tego układu chciałby zawiesić, inne jak np. dodatki, pochodne, dodatki funkcyjne włączyć do podstawy uposażenia zasadniczego. Tyle tylko, że my nadal nie wiemy jaki skutek mogłoby to przynieść. Nie wiemy do końca co chcą włączyć do uposażenia zasadniczego, a co zawiesić – mówił w ubiegłym miesiącu przewodniczący "S" w PKP Cargo, Jan Majder.