Automatyczne rozliczenie przez urząd skarbowy. Dla kogo?

Zeznanie roczne PIT można rozliczyć przez internet – z pomocą przeznaczonych do tego programów, platformy e-Deklaracje lub "Twój e-PIT". Ten ostatni przypadek jest szczególnie interesujący, ponieważ umożliwia on automatyczne złożenie rocznego zeznania. Podatnicy mają kilka opcji, z których mogą skorzystać, dzięki czemu cały proces może być znacznie ułatwiony. Niektórzy nie muszą robić absolutnie nic.

Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37, PIT-38 nie muszą podejmować żadnych akcji na portalu "Twój e-PIT". Składane są one automatycznie do urzędu. Co więcej, jeżeli sprawdzą się zapowiedzi rządu, do grupy tej dołączą w 2024 roku również podatnicy PIT-36. Jednak w tym przypadku (oraz dodatkowo w przypadku PIT-28, który także jest generowany automatycznie) należy uzupełnić dane podatkowe, a jeżeli tak się nie stanie, rozliczenie roczne nie będzie wysyłane w terminie.

Reklama

Rozliczaniem PIT-ów nie muszą się więc martwić między innymi pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, osoby, które rozliczają dochody kapitałowe czy emeryci.

Reklama

Czym jest "Twój e-PIT"?

"Twój e-PIT" to usługa rządowa, która pozwala na szybkie i bezproblemowe wysłanie rozliczenia rocznego PIT do urzędu skarbowego. Podatnik, który loguje się do serwisu, znajdzie w nim wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Co więcej, jeżeli podatnik nie wejdzie na profil, niczego nie zmieni w rozliczeniu, a nie wyśle go do urzędu w innej formie, to 30 kwietnia 2024 roku, czyli ostatniego dnia terminu złożenia zeznania, zostanie on automatycznie wysłany do urzędu.

Opcje podatnika na platformie "Twój e-PIT"

Co może zrobić podatnik logujący się na stronie "Twój e-PIT"? Opcji jest kilka.

Niepodejmowanie żadnych działań – jeżeli podatnik nie zweryfikuje swojego zeznania rocznego, nie zaloguje się do systemu, ale też nie prześle rozliczenia w innej formie, z ostatnim dniem upływu terminu na złożenie deklaracji (w 2024 roku jest to 30 kwietnia) PIT przygotowany przez urząd skarbowy zostanie przyjęty do rozliczenia.

– jeżeli podatnik nie zweryfikuje swojego zeznania rocznego, nie zaloguje się do systemu, ale też nie prześle rozliczenia w innej formie, z ostatnim dniem upływu terminu na złożenie deklaracji (w 2024 roku jest to 30 kwietnia) PIT przygotowany przez urząd skarbowy zostanie przyjęty do rozliczenia. Odrzucenie zeznania – jeżeli podatnik uważa, że dane wypełnione automatycznie nie są zgodne z tymi, które on posiada, nie musi przyjmować wstępnego rozliczenia.

– jeżeli podatnik uważa, że dane wypełnione automatycznie nie są zgodne z tymi, które on posiada, nie musi przyjmować wstępnego rozliczenia. Zaakceptowanie zeznania rocznego – podatnik sprawdza udostępniony na platformie wniosek i stwierdza, że wszystko jest w porządku, nie chce niczego zmieniać, akceptuje więc zeznanie i wysyła je do urzędu.

– podatnik sprawdza udostępniony na platformie wniosek i stwierdza, że wszystko jest w porządku, nie chce niczego zmieniać, akceptuje więc zeznanie i wysyła je do urzędu. Zmiany w zeznaniu rocznym – wstępnie przygotowany formularz PIT można modyfikować, dostosowując go do własnych preferencji, na przykład uwzględniając ulgi.

Kiedy PIT-y pojawią się na platformie?

Aby sprawdzić na platformie "Twój e-PIT" swoje rozliczenie, podatnicy muszą jeszcze chwilkę poczekać – udostępniane są one w usłudze dopiero 15 lutego.