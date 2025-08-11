Prezydent Karol Nawrocki w ubiegłym tygodniu podpisał inicjatywę ustawodawczą o nazwie "PIT Zero. Rodzina na plus". Zakłada ona, że rodzice co najmniej dwójki dzieci nie płaciliby podatku od dochodu poniżej 140 tys. zł. Z założeń projektu wynika także, że z takiego rozwiązania mogliby korzystać także przedsiębiorcy.

Kto najbardziej skorzysta?

Firma Grant Thornton w poniedziałek opublikowała opracowane przez doradczynię podatkową Małgorzatę Samborską szacunki korzyści dla poszczególnych grup podatników w sytuacji, gdyby inicjatywa prezydencka została uchwalona. Przy czym w raporcie zaznaczono, że nie został opublikowany jeszcze projekt prezydenckiej ustawy, jednak autorzy założyli, że "w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej kwota wolna od podatku zostałaby podniesiona do 140 tys. zł”, zaś dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym "ta propozycja oznacza po prostu kwotę wolną na poziomie 140 tys. zł".

Beneficjentami przedsiębiorcy

"Z wyliczeń wynika, że to właśnie najlepiej zarabiający przedsiębiorcy, rozliczający się według stawki liniowej, byliby największymi beneficjentami tego rozwiązania. Taki efekt byłby zresztą zgodny z hasłem głoszonym przez prezydenta, aby »dać przestrzeń do rozwoju klasy średniej«” – czytamy w raporcie przygotowanym przez Samborską.

Z jej szacunków wynika, że osoby z minimalnym wynagrodzeniem osiągnęłyby korzyść na poziomie ok. 75 zł na osobę, czyli byłoby to 150 zł na rodzinę miesięcznie. Z kolei osoby otrzymujące przeciętne wynagrodzenie zaoszczędziłyby na podatku ok. 500 zł miesięcznie na osobę, czyli ok. 1000 zł w przypadku rodziny, pod warunkiem, że oboje rodzice osiągają taki dochód. Z kolei osoby z wynagrodzeniem 15 tys. zyskałyby 1400 zł miesięcznie (17 tys. rocznie).

"Gdyby kwota wolna wynosiła 140 tys. zł, uwzględniając prawo do zryczałtowanych kosztów oraz odliczenia składek ZUS, podatek pojawiłby się dopiero przy dochodach oscylujących wokół 14 tys. brutto miesięcznie. A zatem zarabiający poniżej tej kwoty nie płaciliby go w ogóle” – zauważono w raporcie. "Podwyższenie kwoty wolnej do 140 tys. zł oznaczałoby 90 tys. zł nieopodatkowanych według stawki 12 proc. oraz 20 tys. zł nieopodatkowanych według 32 proc. Maksymalna korzyść wyniosłaby zatem 17 200 zł. Jeszcze więcej mieliby szansę zaoszczędzić przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym 19 proc. Ich korzyść maksymalna to 26,6 tys. zł” – dodano w publikacji.

Koszt wprowadzenia ulgi

W raporcie wskazano także na wysokie koszty rozwiązania, które – jak wynika z propozycji prezydenta – miałyby zostać sfinansowane z uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie VAT i CIT. "Ministerstwo Finansów szacowało koszt wprowadzenia takiej ulgi nawet na 30 mld zł rocznie. Kancelaria Prezydenta wskazuje 14 mld zł, co i tak jest kwotą bardzo wysoką, niemożliwą do osiągnięcia wyłącznie z uszczelnienia systemu podatkowego” – oceniła w raporcie firma Grant Thornton.