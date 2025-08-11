Jak podaje portal Infor.pl, trwają prace nad nowym programem dopłat do rowerów elektrycznych, w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie w kwocie od 2,5 tys. zł do nawet 4,5 tys. zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowuje program "Mój rower elektryczny", którego celem jest wsparcie ekologicznego transportu i zdrowego trybu życia.

Co ważne, dofinansowanie obejmie wyłącznie rowery wyprodukowane w Unii Europejskiej. Nie będzie więc możliwości uzyskania wsparcia na tańsze modele pochodzące z Chin.

Kiedy ruszy program?

Początkowo zapowiadano uruchomienie programu na drugi kwartał 2025 roku, jednak termin ten nie został dotrzymany. Chociaż pojawiły się nieoficjalne informacje o starcie w trzecim kwartale 2025 roku, NFOŚiGW w odpowiedzi na pytania portalu INFOR.pl poinformował, że dokładna data uruchomienia programu nie jest jeszcze znana.

Opóźnienie wynika z konieczności znalezienia nowego źródła finansowania. Pierwotnie środki miały pochodzić z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, jednak Europejski Bank Centralny (EBC) odmówił ich wypłaty. Obecnie NFOŚiGW poszukuje alternatywnego źródła, którym najprawdopodobniej będzie fundusz niskoemisyjnego transportu.

Budżet programu ma wynieść 50 mln zł, co według szacunków NFOŚiGW pozwoli na dofinansowanie zakupu około 17 333 pojazdów.

Jakie rowery obejmie dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zakup nowego pojazdu (wyprodukowanego nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu) z napędem elektrycznym o mocy do 250 W. Program obejmuje trzy typy pojazdów:

Rower elektryczny : Maksymalna dopłata wynosi 2,5 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

: Maksymalna dopłata wynosi 2,5 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych). Rower elektryczny transportowy (cargo): Maksymalna dopłata wynosi 4,5 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

(cargo): Maksymalna dopłata wynosi 4,5 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych). Elektryczny wózek rowerowy: Maksymalna dopłata wynosi 4,5 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Kto może skorzystać z dofinansowania i jakie są warunki?

Z programu mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, niezależnie od wysokości dochodów. Każdy wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden pojazd.

Ważne warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie:

Pochodzenie roweru : Pojazd musi być wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, a miejsce produkcji musi być udokumentowane np. na fakturze.

: Pojazd musi być wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, a miejsce produkcji musi być udokumentowane np. na fakturze. Parametry techniczne : Rower nie może mieć manetki gazu ani możliwości zwiększenia mocy silnika powyżej 250 W.

: Rower nie może mieć manetki gazu ani możliwości zwiększenia mocy silnika powyżej 250 W. Płatność : Dofinansowanie będzie wypłacane jako refundacja, co oznacza, że najpierw trzeba samemu pokryć pełną kwotę zakupu.

: Dofinansowanie będzie wypłacane jako refundacja, co oznacza, że najpierw trzeba samemu pokryć pełną kwotę zakupu. Termin zakupu: Pojazd musi zostać kupiony w tzw. okresie kwalifikowalności wydatków, czyli od 4 lipca 2024 r. do 30 maja 2029 r.

Na co uważać, kupując chiński rower?

Infor.pl ostrzega, że brak możliwości uzyskania dopłaty to nie jedyny problem związany z rowerami wyprodukowanymi w Chinach. Często mają one silniki o mocy większej niż 250 W, co w świetle polskiego prawa kwalifikuje je jako motorowery.

Zakup motoroweru wiąże się z wieloma dodatkowymi formalnościami, takimi jak:

Obowiązkowa rejestracja i posiadanie tablicy rejestracyjnej.

Ubezpieczenie OC.

Prawo jazdy kategorii AM.

Jazda takim pojazdem bez dopełnienia tych formalności może skutkować wysokimi karami finansowymi, a nawet karą aresztu.