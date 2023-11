Na cenę węgla oferowanego gospodarstwom domowym wpływa wiele czynników. Zależy ona od jego rodzaju, kaloryczności, tego czy jest dostarczany luzem czy pakowany. Dużą rolę odgrywają również koszty dostawy. Polski węgiel można kupować m.in. bezpośrednio od spółek zajmujących się wydobyciem i w składach węgla. W składach znajdziemy też węgiel z importu. Najczęściej jest on tańszy od polskiego. Sporo ofert, w tym od osób prywatnych, znajdziemy też na różnego rodzaju platformach typu market place (np. Olx, Facebook). Tan ceny potrafią być naprawdę zróżnicowane. Trudno jest ze sobą porównywać, ponieważ w wielu ogłoszeniach nie ma z góry podanej informacji o pochodzeniu węgla.

W informacjach podawanych przez media czytamy, że ceny węgla w listopadzie 2023 r. zaczęły nieco spadać w porównaniu do wcześniejszych miesięcy. Nie jest to jednak regułą. Z naszego przeglądu ofert polskich spółek wynika np., że sytuacja jest dynamiczna, a ceny potrafią zmienić się z dnia na dzień. Choć rzeczywiście - ze wskazaniem na delikatne spadki.

Ceny węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej (PGG)

Sklep internetowy PGG oferuje węgiel pochodzący ze śląskich kopalni wchodzących w skład spółki. Wg stanu na 15.11. 2023 r. sklep oferował węgiel w dwóch opcjach dostawy – kurierem (do cen trzeba doliczyć koszty dostawy) lub do składów Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW). W tym drugim przypadku z wybranego przez siebie składu węgiel należy odebrać samodzielnie pojazdem przystosowanym do przewozu towarów sypkich. Węgiel do składów dostarczany jest luzem.

Przykładowe ceny węgla z PGG wg stanu na 15.11.2023 r., godz. 9, wszystkie ceny za tonę (1000 kg):

ekogroszki marek Pieklorz, Karlik, Karolinka, pakowane w worki po 20 kg – od 1550 zł; dostawa – kurier;

ekogroszek Pieklorz lub Karlik, luz – od 1300 zł, dostawa – kurier;

Retpal Ekogroszek Piast – od 1300 – dostawa do składu Kwalifikowanego Dostawy Węgla (KDW);

Greenpal Ekomiał – od 1125 zł, dostawa KDW;

kostka i orzech Marcel – od 1100 zł, KDW;

orzech Ziemowit – od 1100 zł, KDW;

kostka i orzech Piast – od 1100 zł, KDW;

kostka Staszic-Wujek – od 1270 zł; KDW;

groszek 5-25 Staszic-Wujek – od 1120 zł, KDW;

kostka Mysłowice-Wesoła – od 1270 zł, KDW;

orzech Mysłowice-Wesoła- od 1100 zł;

kostka i orzech z kopalni Jankowice, Rydułtowy, Sośnica – od 1100 zł, KDW.

Przy korzystaniu ze sklepu można zetknąć się z sytuacją, że informacje o dostępności towaru zmieniają się w trakcie zakupów. System może też "wyrzucić" klienta ze sklepu z informacją "Została przekroczona maksymalna liczba klientów oczekujących na sesję zakupową".

Węgiel z Bogdanki – ceny wg stanu na 15 listopada 2023

Cena węgla dla gospodarstw domowych z kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka, wg cennika obowiązującego od 3 listopada 2023 r. to 1400 zł za tonę (węgiel typu orzech i groszek). Zakup w kopalni możliwy jest tylko i wyłącznie na podstawie zapisów w punkcie sprzedaży węgla grubego w Bogdance (limit zakupu w okresie roku kalendarzowego 10 ton dla jednego gospodarstwa domowego). Kopalnia podkreśla, że odbioru można dokonać wyłącznie pojazdami przystosowanymi do przewożenia towarów sypkich. Węgiel z Bogdanki można też oczywiście kupić od pośredników, w składach węgla.

Ceny węgla w Tauron Wydobycie

Węgiel oferowany przez Tauron Wydobycie pochodzi zakładów górniczych "Brzeszcze", "Janina" i "Sobieski". Ceny dotyczą dla gospodarstw domowych. Z informacji na stronie wynika, że węgiel z zakładów trzeba odebrać samodzielnie. Ile zatem kosztuje ekogroszek w Tauronie? A po ile jest węgiel typu kostka czy orzech? Podajemy ceny wybranych rodzajów węgla z Tauron Wydobycie wg stanu na 15 listopada 2023 r., godz. 10.

Ekogroszek Tauron, pakowany w worki po 20 kg, paleta 1000 kg (tona) - 1699 zł.

Ekogroszek Tauron, worki po 20 kg, paleta 800 kg – 1359,20 zł.

Ekogroszek Jaret Plus, worki po 20 kg, paleta 1000 kg – 1649 zł.

Ekogroszek Jaret Plus, worki po 20 kg, paleta 800 kg - 1319,20 zł.

Kostka z zakładów "Sobieski" i "Janina" – 1549 zł za tonę.

Węgiel typu kostka II z zakładu "Sobieski" – 1499 zł za tonę.

Groszek kl. 29 z zakładu "Brzeszcze" – 1439 zł za tonę.

Ekogroszek od prywatnych dystrybutorów – ceny w listopadzie 2023 roku

Zbiorcze zestawienie listopadowych cen ekogroszku oferowanego przez prywatnych dystrybutorów zebrał portal JakiEkogroszek.pl. Z jego analizy wynika, że ceny w tych miejscach, w porównaniu z październikiem br., spadły średnio o ok. 100 zł. W sklepach można znaleźć ekogroszek w cenie poniżej 1800 zł/t (plus koszty dostawy). W zależności od firmy i rodzaju ekogroszku ceny kształtowały się w przedziale od 1650 do 1850 zł za tonę.