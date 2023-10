Gdzie możemy kupić węgiel?

Węgiel opałowy możemy zakupić m.in. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (w skrócie PGG S.A.). Spółka jest największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie. To również największy producent węgla kamiennego w całej Unii Europejskiej. W sklepie internetowym spółki możemy nabyć polski węgiel, który posiada certyfikat jakości i stabilne parametry. Ponadto kupując bezpośrednio w PGG S.A. bierzemy węgiel bezpośrednio od producenta.

Cena węgla opałowego jest taka sama u wszystkich kwalifikowanych dostawców PGG. Węgiel można zakupić w e-sklepie PGG S.A. a następnie odebrać ze składu Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW) w dowolnym wybranym przez nas punkcie. Punktów KDW jest obecnie prawie 180, rozlokowanych na terenie całego kraju.

Kwalifikowany Dostawca Węgla PGG S.A.

Węgiel opałowy zakupiony w e-sklepie PGG S.A. można odebrać w punkcie KDW zlokalizowanego najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Taki węgiel jest:

Ważony na zalegalizowanych wagach

Przechowywany w oznaczonym i wydzielonym miejscu

Objęty ubezpieczeniem aż do czasu odebrania go przez nabywcę

Monitorowany przez 24 h/dobę

Sprawdzony przez przedsiębiorstwo w ramach regularnych kontroli składów.

Jakie są ceny węgla w październiku 2023 roku?

Najlepszy czas na zakup węgla to wiosna i lato. Jednak jeżeli chcemy zakupić węgiel dopiero teraz, to nie mamy zbytnio powodów do obaw. Bowiem wszystko wskazuje na to, że obecnie ceny węgla unormowały się i nie będą zbyt wygórowane.

Ile obecnie kosztuje jedna tona węgla? Według danych na stronie PGG: