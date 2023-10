Jeśli opozycja przejmie władzę, to rząd Donalda Tuska będzie wypłacał przyszłoroczne "trzynastki”. Minimalna waloryzacja emerytur jest już określona przez obecnych rządzących i nawet - gdy inflacja spadnie - to w 2024 roku emeryturom nie grozi obniżka. Co więcej, jeżeli nowy rząd spełni obietnice zapowiadane na pierwsze 100 dni, zarówno emerytury, jak i "trzynastki" mogą być wyższe.