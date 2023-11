Nowe terminy składania korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS

ZUS przypomina o ważnych terminach, przesyłając do płatników wiadomości przez portal PUE. Czego dotyczą?

Mowa o nowych terminach na składanie korekt dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA), które obowiązują od 2022 roku. Płatnicy składek, którzy chcą przekazać korektę dokumentów za okres od stycznia 1999 roku do grudnia 2021 roku, mają czas do 1 stycznia 2024 roku. Na korektę dokumentów złożonych od stycznia 2022 roku przysługuje natomiast do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Co jeśli nie złożysz korekty w terminie?

W przypadku niezłożenia korekty w terminie może ona zostać sporządzona przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Będzie ona wówczas wykonana jedynie na koncie ubezpieczonego, z urzędu. Nie wystąpią wtedy zmiany w rozliczeniach.

Dlatego też warto do 1 stycznia 2024 roku sprawdzić, czy wszystkie przekazane dokumenty są prawidłowe i nie jest potrzebna korekta.

Jak zweryfikować prawidłowość złożonych dokumentów rozliczeniowych?

ZUS wychodzi naprzeciw i pomaga płatnikom w sprawdzeniu prawidłowości ich dokumentów rozliczeniowych. W przypadku składania ich przez program Płatnik/e-Płatnik, można złożyć wniosek o udostępnienie plików KEDU (Kolekcji Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych) zawierających dane ze wskazanego okresu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w weryfikacji dokumentów, możesz ją uzyskać, udając się do placówki ZUS-u, umawiając się na e-wizytę w ZUS-ie lub telefonicznie pod numerem (22) 560 16 00.

Jak umówić się na e-wizytę w ZUS?

Aby umówić e-wizytę w ZUS-ie, w której trakcie uzyskasz pomoc w weryfikacji rozliczeń, musisz wejść na stronę https://www.zus.pl/e-wizyta, kliknąć przycisk "Umów się na e-wizytę", wypełnić swoje dane i wybrać termin. Dzień przed spotkaniem otrzymasz e-mail z przypomnieniem i linkiem do wizyty.