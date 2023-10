Czy wprowadzenie wdowiej renty jest realne?

Obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej wpłynął do Sejmu w kwietniu tego roku. Złożył go Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Renta Wdowia". Projekt pod obrady trafił w lipcu. Następnie skierowany został do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Co ważne, projekt – dzięki temu, że jest właśnie projektem obywatelskim – nie traci swojej ważności w kolejnej kadencji Sejmu i może od razu trafić pod obrady po wyborach parlamentarnych, na co są duże szanse. W czasie ostatniej kampanii wyborczej renta wdowia znalazła się w programie Nowej Lewicy. W trakcie kampanii również lider Koalicji Obywatelskiej - Donald Tusk zapowiadał, że KO popiera ten projekt.

Reklama

W związku z tym, że być może to Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica utworzą nowy rząd – projekt renty wdowiej ma szansę szybko trafić pod obrady Sejmu.

Reklama

Wdowia renta. Podstawowe założenia

Wdowia renta zakłada możliwość otrzymania przez seniorów dodatkowego świadczenia w postaci połowy świadczenia zmarłego małżonka. Zgodnie z projektem ustawy - renta wdowia miałaby dwa warianty do wyboru:

Według pierwszego z nich wdowa lub wdowiec mogliby zachować prawo do całości swojego dotychczasowego świadczenia oraz mieliby otrzymać dodatkowo połowę świadczenia zmarłego współmałżonka (czyli 50 proc. tzw. renty rodzinnej).

z nich wdowa lub wdowiec mogliby zachować prawo do całości swojego dotychczasowego świadczenia oraz mieliby otrzymać dodatkowo połowę świadczenia zmarłego współmałżonka (czyli 50 proc. tzw. renty rodzinnej). Drugi wariant przewiduje, że wdowa lub wdowiec mieliby możliwość otrzymania całości świadczenia zmarłego małżonka (czyli 100 proc. tzw. renty rodzinnej) oraz mieliby dodatkowo zachować prawo do połowy swojego dotychczasowego świadczenia.

Wybór opcji należałby oczywiście do seniora, który zawsze miałby prawo zdecydować się na tę korzystniejszą dla siebie.

Wdowia renta - ograniczenia

W przypadku wdowiej renty występować miałoby tylko jedno ograniczenie – świadczenie nie mogłoby być wyższe od trzykrotnej przeciętnej emerytury. W związku z tym aktualnie nie przekroczyłoby kwoty 7635 złotych.

Dla kogo wdowia renta?

Zgodnie z projektem wdowia renta ma przysługiwać wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń – zarówno tym ubezpieczonym w ZUS jak i w KRUS oraz emerytom mundurowym. Ponadto ma przysługiwać wszystkim osobom, których współmałżonek zmarł – bez względu na to, kiedy miało to miejsce. Jeśli tak się stanie – do renty wdowiej uprawnionych będzie nawet półtora miliona osób.

Jak wygląda sytuacja obecnie?

Obecnie w przypadku śmierci jednego z małżonków – drugi zostaje jedynie ze swoim świadczeniem, które ewentualnie może zamienić na świadczenie w wysokości 85 proc. tego, które do tej pory pobierał zmarły współmałżonek. Natomiast osoba, która została sama po śmierci małżonka i do tej pory nie miała prawa do żadnego świadczenia, otrzymuje rentę rodzinną. Renta ta stanowi 85 proc. świadczenia otrzymywanego przed śmiercią przez współmałżonka.

Bardzo często w przypadku śmierci jednego z seniorów sytuacja materialna tego drugiego ulega znacznemu pogorszeniu. Zostaje bowiem tylko z jednym źródłem dochodu, podczas gdy wiele opłat (czynsz, energia) pozostaje na takiej samej wysokości jak wcześniej. W wielu przypadkach prowadzi to do skrajnego ubóstwa starszych, samotnych osób.