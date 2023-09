Reklama

Czym jest drewno opałowe i jak jest pozyskiwane?

Drewno opałowe to jedno z odnawialnych źródeł energii. Obecnie zostało ono wyparte przez węgiel oraz różne pochodne ropy naftowej mające większą wartość opałową. Jednak nadal jest ono chętnie wykorzystywane do ogrzania domów. Idealnie sprawdza się również w domowych kominkach - drewno kominkowe jest szczególnym rodzajem drewna opałowego, przeznaczonego właśnie do tego celu.

Drewno jest pozyskiwane z lasów, w tym również z plantacji drzew szybko rosnących - tzw. plantacji energetycznych. Dodatkowo drewno opałowe można pozyskać również z zakładów przemysłu drzewnego lub odpadów komunalnych. Można bowiem odzyskać drewno ze zużytych przedmiotów drewnianych lub skorzystać z odpadów w postaci np. zrębków, wiórów czy trocin. Drewno wykorzystywane w celach opałowych jest dostępne również w postaci brykietów czy pelletów. Do ich wytworzenia wykorzystuje się zazwyczaj odpady przemysłowe w postaci trocin, które łączy się z innymi materiałami.

Oznaczenie drewna wg Polskiej Normy

W opisie drewna, które można kupić, często podawane są symbole takie jak S4 czy S2A. Są one określane przez Polskie Normy i symbolizują jakość drewna oraz jego średnicę. Litera W oznacza drewno wielkowymiarowe, S - to drewno średniowymiarowe, zaś M stosuje się do oznaczenia drewna małowymiarowego. I tak np.: drewno opałowe jest oznaczone symbolem S4, drewno dobre do palenia w kominku będzie mieć symbol S2A, zaś gałęzie o średnicy do 5 cm będą mieć oznaczenie M2.

Wartość opałowa drewna

Wartość opałowa drewna informuje nas o tym, ile energii możemy uzyskać podczas całkowitego spalenia określonej masy tego surowca. Nazywana jest również kalorycznością drewna. Im wyższa wartość opałowa, tym więcej ciepła uzyskamy w wyniku spalenia danego gatunku drewna opałowego.

Różne gatunki drewna mają różną wartość opałową. Wpływa ona na cenę drewna. I tak - jak podają Lasy Państwowe - wartości opałowe 1 m sześciennego dla suchego drewna wynoszą odpowiednio:

buk – 3 091 Kcal/m3

jesion – 2 943 Kcal/m3

brzoza – 2 840 Kcal/m3

dąb – 2 803 Kcal/m3

modrzew – 2 528 Kcal/m3

sosna – 2 382 Kcal/m3

olcha – 2 101 Kcal/m3

świerk – 1 987 Kcal/m3

jodła – 1 889 Kcal/m3

topola – 1 724 Kcal/m3

Zakup drewna opałowego

Drewno opałowe sprzedawane jest przez cały rok. Warto jednak pamiętać o tym, że zanim zostanie spalone powinno być sezonowane. Sezonowanie drewna to składowanie pod zadaszeniem w przewiewnym miejscu. Powinno ono trwać minimum rok, a zalecany jest okres 2 lat. Dlatego drewno opałowe, w przeciwieństwie do węgla, należy kupić ze sporym wyprzedzeniem.

Ceny drewna opałowego

Drewno przeznaczone na opałmożna zakupić w Lasach Państwowych za pośrednictwem strony www.e-drewno.pl. Jego ceny są różne, zależnie od gatunku drewna oraz Nadleśnictwa, która oferuje sprzedaż. Jak podaje serwis MuratorPlus, za drewno opałowe S4 według aktualnego cennika z Nadleśnictwa Łąck obok Płocka zapłacimy odpowiednio:

za drewno iglaste - 179,58 zł/m³

za drewna z drzew liściastych: 317,34 zł/m³ za grab i buk, 276,75 zł/m³ za dąb i jesion, 264,45 zł/m³ za wiąz, klon, jawor oraz brzozę, oraz 166,05 zł/m³ za drewno z wierzby, lipy, osiki czy topoli.

Droższe jest drewno średniowymiarowe S2a. W tym przypadku ceny wynoszą: