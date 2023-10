Olej opałowy do ogrzewania domu

Olej opałowy inaczej nazywany olejem grzewczym to paliwo będące produktem rafinacji (destylacji) ropy naftowej. Ze względu na zawartość siarki wyróżniamy oleje opałowe lekkie oraz ciężkie. Te pierwsze mają do 0,1 proc. siarki, natomiast drugie mogą mieć maksymalnie 1 proc. siarki.

Ze względu na gęstość oleju mamy również trzecią grupę olejów opałowych: oleje opałowe średnie. Zależnie od rodzaju oleju może on mieć różne zastosowanie. Olej opałowy lekki jest stosowany w kotłowniach przydomowych oraz w małych i średnich zakładach przemysłowych. Natomiast oleje opałowe średni i ciężki stosuje się w instalacjach przemysłowych w dużych zakładach przemysłu czy też w elektrociepłowniach.

Ogrzewanie domu olejem opałowym

Ogrzewanie domu olejem opałowym, podobnie jak ogrzewanie np.: gazem, jest bardzo wygodne, dlatego, że jest właściwie bezobsługowe. Ponadto olej opałowy cechuje się dużą dostępnością w sklepach. Niestety obecnie z powodu wysokich cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych, również cena oleju opałowego jest dość wysoka. Na cenę tego paliwa ma wpływ również sezon. Ze względu na większy popyt jego cena rośnie w sezonie grzewczym. Dodatkowo należy również doliczyć m.in.: marżę producentów, akcyzę, podatek VAT czy opłatę paliwową.

Jaka jest cena oleju opałowego?

Tylko wyspecjalizowane firmy zajmują się sprzedażą oleju grzewczego. Zakup tego paliwa jest możliwy dopiero po zarejestrowaniu pieca na to paliwo w urzędzie skarbowym. Po zarejestrowaniu otrzymujemy indywidualny numer identyfikacji, który umożliwia zakup oleju. Bez niego sprzedawca odmówi nam zakupu. W przypadku ogrzewania domu olejem opałowym utrudnieniem może być to, że nie tylko trzeba zarejestrować nowy piec na to paliwo w urzędzie, ale również należy każdorazowo zgłaszać wszystkie zmiany z nim związane. Wymianę kotła lub też usunięcie pieca również należy zgłosić.

Obecnie cena oleju grzewczego na rynkach wynosi 3,12 USD za 1 galon (czyli 3,8 litra), co daje cenę 3,63 zł za 1 litr (przyjmując 4,42 zł jako cenę 1 dolara amerykańskiego). Jest to cena nieuwzględniająca jakichkolwiek opłat dodatkowych, podatków i innych kosztów.

Według danych z serwisu e-petrol, ostatnia cena oleju opałowego ciężkiego o zawartości siarki do 1 proc. wynosiła 2304 zł za Mg (megagram czyli 1 tonę) i jest to cena bez podatku akcyzowego.