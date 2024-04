Aby zaoszczędzić na marżach kupując drewno najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni zakup drewna w tartakach lub leśnictwach. Drewno konstrukcyjne, szczególnie tarcica iglasta, jest ważnym materiałem w budownictwie.

Drewno - jakie ceny?

Cena za metr sześcienny drewna iglastego może wynosić od 800 zł do 1200 złnetto.

Ceny drewna opałowego różnią się w zależności od gatunku i sposobu przygotowania. Za metr sześcienny drewna liściastego, takiego jak buk czy grab, można zapłacić około 615 zł. Sosna i inne gatunki iglaste są trochę tańsze.

Według firmy najtańszedrewno.pl w Warszawie i okolicach, sezonowane drewno grabu kosztuje 650zł/m3, drewno dębu dostaniemy w cenie 600zł/m3. Zakup sezonowanego drewna brzozy to koszt 550zł/m3. Sezonowane drewno bukowe to koszt 650zł/m3.

Ceny budowy tarasu

Na stronie internetowej Bestfloors można znaleźć informacje na temat cen tarasów z drewna i kompozytowych.

Taras z montażem może nas wynieść od 450 zł/m2 netto do 800 zł netto/m2.

Najtańsze są tarasy z drewna sosnowego lub świerkowego, droższy jest modrzew, a najdroższe są gatunki egzotyczne. Ceny zależa też od wysokości konstrukcji, czyli jak wysoko musimy podnieść taras od poziomu betonu. Czy pod tarasem jest wylany beton (jeśli nie, koszt podbudowy może wynieść nawet 200 zł za metr2).

Taras kompozytowy z montażem kosztuje od 450 do 1300 zł/m2. Najtańsze będą deski komorowe, droższe są deski półpełne, a najdroższe są deski kompozytowe lite. Jesli zatrudnimy firmę to montaż tarasu może nas kosztować od 150 do 250 zł/m2.