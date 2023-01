Jednak zamiast się oburzać na to, że niemiecki instytut pokazuje dane o pomocy w taki sposób, że Niemcy wypadają korzystniej, warto się zastanowić nad tym, co zrobiło państwo polskie, by niewątpliwie pozytywną rzecz, jaką jest pomoc naszym wschodnim sąsiadom, nagłośnić. Na przykładi podają (bez newralgicznych szczegółów) sprzęt, który trafił do ukraińskich obrońców. Tymczasem w Polsce jak zwykle wszystko jest tajne przez poufne. Choć na stronie resortu obrony można się doszukać informacji, że polska pomoc sprzętowa przekroczyła już wartość 2 mld euro, to dogrzebanie się do tego wymaga pewnego zacięcia.