Polskie wsparcie dla Ukrainy i uchodźców sięgnęło 35-40 mld zł w tym roku, poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk. Wydatki na broń przekazaną Ukrainie to ok. 10 mld zł, wsparcie dla ukraińskich uchodźców bezpośrednio z budżetu państwa ok. 6 mld zł, a pomoc ze strony samorządów i organizacji pozarządowych - ok. 10 mld zł. Pozostałe ok. 10 mld zł to prywatna pomoc Polaków.

Polska w 22r. poniosła duży wysiłek pomocy UKR-ok. 35-40mld (broń 10,prywatne10,pomoc bezp.z budżetu6,samorządy/ngo10) - napisał Marczuk na Twitterze. Reklama Wiceprezes PFR podał, że na koniec listopada br. uchodźcy pobierali świadczenia 500+ na 328 tys. dzieci, na 12 tys. dzieci pobierali świadczenie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, na 141 tys. dzieci - świadczenie 300+, a na 35 tys. dzieci pobierane były zasiłki rodzinne. Jednocześnie ponad 1 mln osób otrzymało specjalne świadczenie 300 zł na start. System stworzony przez rząd (najpierw pomoc, docelowo praca) - działa dobrze - dodał Marczuk. Reklama Obecnie w Polsce przebywa ok. 950 tys. uchodźców. Łącznie z osobami, które przybyły do Polski przed wojną, w naszym kraju przebywa 2,3 mln Ukraińców.