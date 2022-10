Zdaniemodpowiedzi respondentów zdeterminowały dwa czynniki. - Po pierwsze, wbrew zaklęciom opozycji Polacy mają świadomość, że mamy do czynienia z czysto politycznymi decyzjami instytucji unijnych, chcących wpływać na polską politykę. Po drugie, można założyć, że to także pokłosie wzbudzania niepokojów przez naszych politycznych konkurentów. I to mimo że wciąż trwa dialog techniczny z KE, Umowa Partnerstwa jest podpisana i że jesteśmy na podobnej ścieżce, co inne kraje unijne - przekonuje rzecznik PiS.