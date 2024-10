Justyna Dobrosz-Oracz wróciła do TVP po kilku latach nieobecności. Dziennikarka prowadzi rozmowy z politykami m.in. po emisji programu "19.30".

Ostatnio głośno jest o niej ze względu na stawiane jej zarzuty przez posła PiS. Dariusz Matecki zażądał od niej wyjaśnień dotyczących zasad zatrudnienia w TVP. Chciał, by ujawniła kwotę zarobków i domagał się przeprosin za rzekome "urbanowskie kłamstwa" wobec księdza Olszewskiego.

Justyna Dobrosz-Oracz ujawniła, ile zarabia

Justyna Dobrosz-Oracz odpowiedziała mu na pytania, które jej zadał i ujawniła kwotę swoich zarobków. W poście zamieszczonym na Facebooku ujawniła, ile zarabia, porównując tę kwotę z tymi, które otrzymywali jej poprzednicy m.in. Danuta Holecka czy Michał Adamczyk. Zaznaczyła również, że jej sytuacja finansowa jest wynikiem przejrzystej polityki kontraktowej, pozbawionej dodatkowych umów czy "kreatywnej księgowości".

Nie muszę, ale chcę. Zgodnie z obietnicą złożoną publicznie. Zarabiam w TVP: 22 proc. tego, co Michał Adamczyk, 23 proc. tego, co Danuta Holecka, 21 proc. tego, co Jarosław Olechowski - napisała Dobrosz-Oracz.

Tyle zarabiali poprzednicy dziennikarki TVP

Faktycznie na rękę dostaję jeszcze mniej. Mam jedną umowę o pracę! Bez dodatków za autorski program, premii. Nie "ogrywam" państwa na dwóch umowach, aby płacić niższe podatki i składki. Nie omijam przepisów, regulaminów TVP. Nie uprawiam kreatywnej księgowości - czytamy w jej poście.

Według medialnych doniesień Michał Adamczyk zarobił ponad 372 tys. zł z tytułu umowy o pracę. W ramach prowadzenia działalności gospodarczej za 2023 r. otrzymał 1,1 mln zł. Z kolei zarobki Olechowskiego za 2022 r. miały wynosić 1,4 mln zł.