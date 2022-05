. Po przeróbkach wprowadzonych przez Ukraińców, m.in. wyposażeniu ich w pancerz reaktywny – pojawiły się już zdjęcia maszyn zmierzających na linię frontu. Choć w wojsku pozostały jeszcze T-72, to ich liczba jest stosunkowo niewielka. Szacunki mówią o kilkudziesięciu w miarę sprawnych sztukach. Mamy również ok. 250 leopardów 2 w wersjach A4, A5 i 2PL, z których ok. 30 sztuk jest w modernizacji, oraz zbliżoną liczbę posowieckich czołgów T-91 „Twardy”. W sumie siły pancerne mają ponad 500 czołgów. Na tle Europy Zachodniej jest to liczba imponująca, ale do obrony przed Rosją nie wystarczy.