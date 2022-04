Kiedy nowe czołgi trafią do Polski ? Na początku grudnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, żetrafi do nas jeszcze w 2022 r. To będą egzemplarze, na których polscy żołnierze mają się szkolić. Nieoficjalnie wiadomo, że większe dostawy przewidziane są na lata 2025 i 2026, ale szczegóły zostaną ogłoszone dziś. Zawarta w umowie cena będzie podana w dolarach amerykańskich, ostatnie płatności powinny być uregulowane w 2026 r. W Ministerstwie Obrony Narodowej nie ma procedury, która by zabezpieczała przed ryzykiem kursowym, ale harmonogram spłat przewiduje, że można płacić wcześniej – co robiliśmy m.in. przy. To daje możliwość dokonywania opłat przy bardziej korzystnym kursie wymiany dolara na złotówkę, choć trudno takie rozwiązanie traktować jako systemowe zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym.