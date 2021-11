W cotygodniowym podcaście premier przypomniał główne założenia ogłoszonej w czwartek przez niego tarczy antyinflacyjnej. Jak mówił, tarcza będzie obejmowała kilka obszarów: paliwa, energię i ceny najważniejszych produktów spożywczych.

Reklama

Po pierwsze, wprowadzamy obniżkę cen paliw. Od 20 grudnia na pięć miesięcy obniżamy akcyzę na paliwa do najniższego poziomu w UE. Po drugie, od stycznia na trzy najtrudniejsze miesiące sezonu grzewczego obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. Po trzecie, znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną. Po czwarte, od stycznia na trzy miesiące obniżamy VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc. I po piąte, kierujemy bezpośrednie wsparcie do rodzin, które inflacja dotyka najbardziej - podkreślił.

Wskazał, że specjalny dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1100 zł ma rekompensować wzrost cen podstawowych produktów, w szczególności żywnościowych. Poinformował, że z bonu skorzysta blisko 6 mln gospodarstw domowych, czyli ponad 40 proc. Zaznaczył też, że przez okres trwania podwyższonej inflacji rząd ograniczy wydatki w administracji publicznej względem wcześniejszych założeń. Morawiecki stwierdził, że tarcza jest odpowiedzią rządu na inflację.

Morawiecki wyjaśnia przyczyny inflacji

Jak mówił, inflacja jest naturalną konsekwencją pandemii; ponadto efektem wzrostu cen ropy naftowej na globalnych rynkach i cen gazu, który zależy dziś od kaprysów Kremla i błędnej polityki UE i Niemiec w sprawie budowy Nord Stream 2. Premier wskazał, że wzrost cen energii wynika ze spekulacyjnego handlu uprawnieniami do emisji CO2 i zbyt radykalnego tempa wprowadzania polityki klimatycznej. To sprawia, że cały świat stoi dziś w cieniu inflacyjnego zagrożenia. Rekordowe poziomy inflacji notują największe gospodarki, Niemcy, Hiszpania, Stany Zjednoczone - dodał.

Tarcza antyinflacyjna o wartości do 10 mld zł oszczędności, składa się z: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc., zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych - poprzez dodatek "tarczowy" od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego; oszczędności w administracji i budżecie.