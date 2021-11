Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w czwartek pakiet antyinflacyjny. Głównymi elementami programu są obniżki obniżka akcyzy na paliwa silnikowe oraz obniżka podatku od sprzedaży detalicznej paliw, obniżka VAT na gaz oraz VAT i akcyzy na energię elektryczną.

Komentując propozycję rządu, ZPP wskazał, że obniżka akcyzy może wpłynąć na obniżkę cen paliw, podobnie jak zwolnienie ich z podatku od sprzedaży detalicznej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Zniesiona ma zostać także tak zwana „opłata emisyjna”. "W założeniu działania te mają doprowadzić do obniżki cen paliw o 20 do 30 groszy na litrze. Rozwiązanie takie będzie istotne nie tylko dla kierowców – koszty transportu są wliczone w cenę w zasadzie wszystkich towarów" - ocenił ZPP.

Związek oszacował, że obniżka VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. może oznaczać obniżenie rachunków dla gospodarstw domowych o kilka do nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Napisano, że w zakresie cen energii elektrycznej zdecydowano się na obniżkę VATu od stycznia 2022 r. z 23 proc. do 5 proc. oraz całkowitej rezygnacji z poboru akcyzy.

"Obniżenie kosztów wynikających z narzutów podatkowych na nośniki energii jest oczywiście krokiem w dobrą stronę. To właśnie rosnące ceny energii odpowiadają bowiem za znaczną część ogólnego wzrostu cen – przyczyny tych podwyżek leżą w znacznej mierze poza zakresem oddziaływania władz państwowych, jednak zmniejszenie podatków jest mechanizmem realnie korygującym ten wzrost" - czytamy.

Przedsiębiorcy krytykują "dodatek tarczowy"

Godną pochwały zapowiedzią - według ZPP - jest też wprowadzenie oszczędności w administracji publicznej, co m.in. ustanawia dobry kierunek działania. Związek krytycznie natomiast odniósł się tzw. dodatku „tarczowego” dla osób i rodzin o najniższych dochodach w kwocie od 400 do 1150 zł. W komentarzu zaznaczono, że jest to kolejny transfer publiczny mający charakter typowo socjalny i stanowić on będzie dalsze obciążenie budżetu państwa. Ponadto - jak napisano - zwiększanie systemu świadczeń socjalnych, który jest już i tak rozbudowany, może przynieść skutki odwrotne do zamierzonego, a mianowicie przyczyniać się do wzrostu inflacji.

Wskazano, że ZPP z zadowoleniem przyjmuje, krytykę przez premiera Mateusza Morawieckiego, systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 i jego zgubnego wpływu na ceny energii w Europie. "Przychylamy się wobec tego do zapowiedzianego podjęcia działań w celu usprawnienia tego systemu" - napisano.

Podsumowując ZPP pozytywnie ocenia większość propozycji "Tarczy Antyinflacyjnej”. Przewidziane obniżki podatków mogą przyczynić się do wyhamowania wzrostu cen i są jednym ze sposobów odpowiedzi na największy od wielu lat kryzys inflacyjny.