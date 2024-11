Świadczenie honorowe dla stulatków

Zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2024 roku, osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły 100 lat życia, będą miały prawo do specjalnego świadczenia honorowego. Świadczenie to obejmie polskich obywateli pobierających różne formy emerytur, rent oraz świadczeń socjalnych. W przypadku osób bez takich świadczeń, wypłata będzie możliwa po złożeniu wniosku do ZUS, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów dotyczących długoletniego centrum interesów życiowych w Polsce.

Kto może otrzymać świadczenie honorowe?

Prawo do świadczenia przysługuje wszystkim obywatelom Polski, którzy ukończyli 100 lat, a także osobom korzystającym z określonych form wsparcia emerytalnego i rentowego. Lista obejmuje m.in. kombatantów, inwalidów wojennych, byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz emerytów. Świadczenie zostanie przyznane automatycznie przez organ wypłacający dotychczasowe świadczenia, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Świadczenie dla stulatków bez emerytury – jak je otrzymać?

Jeśli osoba, która ukończyła 100 lat, nie pobiera żadnego świadczenia, może ubiegać się o przyznanie świadczenia honorowego po złożeniu wniosku do ZUS. Niezbędne jest jednak udowodnienie, że po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów życiowych seniora znajdowało się w Polsce przez co najmniej 10 lat.

Świadczenie honorowe - ile wynosi?

Wysokość świadczenia honorowego to 6246,13 zł miesięcznie. Wypłaty będą corocznie waloryzowane, podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe. Kwota waloryzacji będzie publikowana przez prezesa ZUS w "Monitorze Polskim" co najmniej 7 dni przed terminem waloryzacji. Świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a także składce zdrowotnej.

Koszty wypłaty świadczenia będą finansowane z budżetu państwa. Nowa ustawa przewiduje też przepisy przejściowe, które zakładają, że osoby pobierające dotychczas świadczenie z tytułu ukończenia 100 lat automatycznie otrzymają świadczenie honorowe w nowej wysokości od 1 stycznia 2025 roku. Nowe przepisy obejmują również osoby, które osiągną wiek 100 lat przed końcem 2024 roku.