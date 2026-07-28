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GUS wyliczył długość życia Polaków. Jedna płeć pożyje o ponad 7 lat dłużej

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 12:06
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GUS wyliczył długość życia Polaków. Jedna płeć pożyje o ponad 7 lat dłużej
GUS wyliczył długość życia Polaków. Jedna płeć pożyje o ponad 7 lat dłużej/Shutterstock
Mężczyzna urodzony w Polsce w 2025 roku będzie żył średnio 75,37 roku, a kobieta 82,48 roku – wynika z danych GUS. W porównaniu z poprzednim rokiem oczekiwana długość życia wzrosła o 0,4 roku w przypadku mężczyzn oraz o 0,2 roku w przypadku kobiet. GUS podkreślił, że tempo wydłużania życia wróciło do poziomu zbliżonego do okresu sprzed pandemii.

Przeciętne dalsze trwanie życia przedstawia średnią liczbę lat, którą w danych warunkach umieralności przeżyje osoba pochodząca z badanej populacji. GUS w opublikowanym w poniedziałek raporcie zwrócił uwagę, że jest to miernik używany nie tylko do określania wysokości emerytur, ale również do analizy zmian w czasie, porównywania między krajami lub regionami czy też odzwierciedlania stanu zdrowia populacji.

Ile będą żyć Polacy urodzeni w 2025 roku?

Z raportu wynika, że w 2025 r. oczekiwane trwanie życia noworodka płci męskiej w Polsce wyniosło 75,37 roku, natomiast żeńskiej 82,48 roku. Oznacza to, że gdyby przez całe życie mężczyzny lub kobiety urodzonych w 2025 r. warunki umieralności ludności zaobserwowane w danym roku nie uległy zmianom, to przeciętnie dożyliby oni tego wieku. W porównaniu do 2024 r., oczekiwane trwanie życia noworodka wzrosło o 0,4 roku dla mężczyzn oraz o 0,2 roku dla kobiet. W 1960 r. przeciętna długość życia mężczyzn wyniosła około 65 lat, natomiast kobiet prawie 71 lat.

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Z kolei oczekiwane dalsze trwanie życia w 2025 r. osoby w wieku 60 lat dla mężczyzn wyniosło 20 lat, a dla kobiet 24,7 roku. To wzrost o 0,2 roku dla obu płci w porównaniu z 2024 r., a odniesieniu do 1990 roku, o 4,7 roku w obu przypadkach.

GUS podkreślił, że na skutek pandemii COVID-19 i zwiększonej liczby zgonów, oczekiwane trwanie życia noworodka w latach 2020-2021, zmalało w porównaniu do 2019 r. o 2,3 roku dla mężczyzn oraz o 2,1 roku dla kobiet. Tendencja uległa odwróceniu w 2022 r. W 2023 r. oczekiwane trwanie życia wynosiło już 74,65 roku dla mężczyzn i 81,99 roku dla kobiet i było wyższe niż przed pandemią.

Pandemia przerwała wzrost długości życia

W 2024 r. oczekiwane trwanie życia było wyższe o 0,3 roku dla obu płci, a w 2025 r. o kolejne 0,4 roku dla mężczyzn oraz o 0,2 roku dla kobiet. Oznacza to, że tempo wzrostu trwania życia jest obecnie zbliżone do okresu przed pandemią COVID-19” - wskazał GUS.

Z analizy GUS wynika również, że mężczyźni w miastach przeciętnie żyją dłużej niż ci zamieszkali na wsi. Jednocześnie dla kobiet te różnice są niewielkie. W 2025 r. oczekiwane trwanie życia noworodka dla mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 75,67 roku i było o 0,8 roku większe niż dla mężczyzn na wsi. W latach 1995-2025 różnica wahała się od 0,4 do 1,2 roku.

Polska na tle Europy

GUS zaznaczył również, że kraje europejskie różnią się pod względem przeciętnego trwania życia. Według przytoczonych danych Eurostatu za 2024 r., pod względem przeciętnego trwania życia noworodka płci męskiej Polska (74,8 roku) zajmowała 28 miejsce spośród 34 krajów europejskich uwzględnionych w analizie. W przypadku noworodka płci żeńskiej, Polska (82,2 roku) zajęła 25 miejsce.

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Źródło PAP
Tematy: PolskaGUSdługość życia
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oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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