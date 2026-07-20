Polacy zarabiają więcej, niż się spodziewano. Są nowe dane GUS

GUS: Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2026 r. wzrosło o 5,9 proc. rdr, a mdm o 2,5 proc., wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 5,6 proc. rdr i o 2,4 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc., a w ujęciu mdm pozostało bez zmian

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czerwcu 2026 r. o 2,5 proc. mdm wynikał z dodatkowych wypłat m.in. nagród, premii, w tym kwartalnych, rocznych, uznaniowych, a także nagród jubileuszowych oraz podwyżek wynagrodzeń - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej dane za luty i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.