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Polacy zarabiają więcej, niż się spodziewano. Są nowe dane GUS

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 09:59
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Polacy zarabiają więcej, niż się spodziewano. Są nowe dane GUS
Polacy zarabiają więcej, niż się spodziewano. Są nowe dane GUS/Shutterstock
GUS opublikował nowe dane z rynku pracy. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,9 proc. rok do roku, przewyższając oczekiwania analityków, podczas gdy zatrudnienie ponownie odnotowało spadek w ujęciu rocznym.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2026 r. wzrosło o 5,9 proc. rdr, a mdm o 2,5 proc., wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 5,6 proc. rdr i o 2,4 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc., a w ujęciu mdm pozostało bez zmian

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czerwcu 2026 r. o 2,5 proc. mdm wynikał z dodatkowych wypłat m.in. nagród, premii, w tym kwartalnych, rocznych, uznaniowych, a także nagród jubileuszowych oraz podwyżek wynagrodzeń - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej dane za luty i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

w PLN

zmiana rdr (w proc.)

zmiana mdm (w proc.)

WYNAGRODZENIE w VI

9401,58

5,9

2,5

konsensus PAP

5,6

2,4

dane za V

5,8

-3,8

w tys.

zmiana rdr (w proc.)

zmiana mdm (w proc.)

ZATRUDNIENIE w VI

6375,3

-0,9

0,0

konsensus PAP

-0,9

0,0

dane za V

-0,9

-0,1

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Źródło PAP
Tematy: wynagrodzeniaGUSprzeciętne wynagrodzenie
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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