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GUS podał nowe dane o bezrobociu. Jest zmiana na rynku pracy

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 09:50
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GUS opublikował najnowsze dane. Jest zmiana na rynku pracy
GUS opublikował najnowsze dane. Jest zmiana na rynku pracy/Shutterstock
Czerwiec przyniósł lekką poprawę na rynku pracy. Według danych GUS stopa bezrobocia obniżyła się do 5,8 proc., a liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła poniżej 902 tys. osób.

Bezrobocie w Polsce w czerwcu 2026

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8 proc., wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 901,5 tys. wobec 915,9 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 83,8 tys. wobec 81,6 tys. poprzednio.

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Źródło GUS
Tematy: GUSbezrobociestopa bezrobocia
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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