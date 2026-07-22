Sprzedaż detaliczna w czerwcu - dane GUS

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2026 r. wzrosła o 6,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 6,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,1 proc. i wzrost o 0,2 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,0 proc. rdr.

Dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w czerwcu i maju:

czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm rdr mdm ogółem 6,2 1,4 3,0 -1,7 pojazdy mechaniczne 9,6 3,2 2,1 -1,0 paliwa 9,0 1,4 9,9 -9,0 żywność, napoje, wyroby tytoniowe 1,7 1,1 -2,8 -2,8 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 10,2 -2,4 9,3 -1,2 odzież, obuwie 3,3 5,0 3,8 9,8 meble, AGD, RTV 14,8 0,6 4,5 0,4 prasa, książki 3,0 -1,3 -0,6 7,9 pozostałe 9,9 0,2 10,8 2,4

Wzrost sprzedaży detalicznej wspiera PKB

Dobra sytuacja konsumenta powinna podtrzymać wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach - uważają analitycy PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem, środowe dane GUS o sprzedaży detalicznej wspierają ocenę, że PKB w II kwartale 2026 r. wzrósł o blisko 4 proc. rok do roku.

„Wynik wsparły większa niż przed rokiem liczba dni handlowych oraz zakupy przezornościowe paliwa przed oczekiwanym wzrostem cen wobec powrotnego wzrostu stawki VAT na paliwa od początku lipca. Skala pozytywnego zaskoczenia i dodatnie dynamiki we wszystkich głównych grupach wskazują, że poprawa ma strukturalny charakter i potwierdza siłę popytu konsumpcyjnego” - ocenili analitycy PKO Banku Polskiego, komentując dane GUS.

Wzrost konsumpcji prywatnej

Ich zdaniem, dane wpisują się w obraz solidnego wzrostu konsumpcji prywatnej i wspierają ocenę, że PKB w II kwartale 2026 r. wzrósł o blisko 4 proc. rok do roku. „Dobra sytuacja konsumenta powinna podtrzymać wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach, choć tempo będzie zapewne niższe niż w czerwcu po wygaśnięciu korzystnego efektu kalendarzowego i podwyższonych zakupów paliw” - uważają eksperci.

Główne ryzyko

Zastrzegli, że głównym ryzykiem jest wzrost inflacji, który ograniczy dynamikę realnych dochodów gospodarstw domowych i stopniowo osłabi konsumpcję. Analitycy zwrócili jednocześnie uwagę, że konsumenci lepiej oceniają przyszłość, co daje nadzieję, że popyt konsumpcyjny pozostanie mocny w średnim okresie.

Co rosło najszybciej?

„Wzrost sprzedaży był szeroki, ale najmocniej koncentrował się w dobrach trwałego użytku. Najszybciej rosła sprzedaż mebli, RTV i AGD (14,8 proc. r/r), kontynuując wyraźne odbicie. Jest to spójne ze wzrostem liczby mieszkań oddanych do użytku w 2025, które teraz są wyposażane” - wskazali przedstawiciele banku. Dodali, że sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego zwiększyła się o 10,2 proc. r/r, a pozostałych towarów o 9,9 proc. r/r.

Zwrócili też uwagę na sprzedaż samochodów, która utrzymała wysoką dynamikę (wzrost o 9,6 proc. r/r), potwierdzając trwałość popytu na dobra o większej wartości oraz na sprzedaż paliw, która wzrosła o 9 proc. r/r, co mogło częściowo odzwierciedlać zakupy przed lipcowymi podwyżkami cen na stacjach po zakończeniu programu CPN. (PAP)