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Włochy zdecydowały w sprawie SAFE. Prawicowa koalicja ogłosiła decyzję

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:03
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Włochy zdecydowały w sprawie SAFE. Prawicowa koalicja ogłosiła decyzję/Shutterstock
Włochy przystąpią do unijnego programu SAFE i będą wnioskować o wsparcie w wysokości 14,9 miliarda euro - poinformował szef MSZ, wicepremier Antonio Tajani. Ogłoszenie decyzji poprzedziła polityczna dyskusja na ten temat.

SAFE to unijny instrument finansowy stworzony w celu zwiększenia inwestycji państw członkowskich w obronność i rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu.

Włochy: Wniosek o 14,9 mld euro

W wystąpieniu przed komisjami spraw zagranicznych i obrony Izby Deputowanych oraz Senatu Włoch Tajani oświadczył: Podjęliśmy decyzję o skorzystaniu z SAFE wnioskując o wsparcie w wysokości 14,9 mld euro do końca roku. Przedstawimy naszą propozycję, a następnie minister obrony Guido Crosetto wyjaśni, w jaki sposób środki te zostaną zainwestowane w kolejnym roku.

We Włoszech trwała polityczna dyskusja na temat przystąpienia do unijnego narzędzia finansowego. Początkowo rząd zapowiedział wniosek o 14,9 mld euro.

Włochy mogą wykorzystać 4–5 mld euro

Centroprawicowa koalicja rządowa popierając możliwość korzystania z SAFE podkreślała zarazem, że instrument ten ma służyć wzmacnianiu włoskiego przemysłu obronnego, a wydatki powinny być zgodne z zobowiązaniami wobec NATO. Następnie premier Giorgia Meloni i wicepremier Tajani sygnalizowali, że Włochy mogą wykorzystać 4–5 mld euro i argumentowali, że priorytetem staje się również finansowanie działań osłonowych w związku z wysokimi cenami energii. Najbardziej krytyczne stanowisko zajął opozycyjny Ruch Pięciu Gwiazd byłego premiera Giuseppe Contego.

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Źródło PAP
Tematy: SAFEWłochy
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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