Włochy zdecydowały w sprawie SAFE. Prawicowa koalicja ogłosiła decyzję

SAFE to unijny instrument finansowy stworzony w celu zwiększenia inwestycji państw członkowskich w obronność i rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu.

Włochy: Wniosek o 14,9 mld euro

W wystąpieniu przed komisjami spraw zagranicznych i obrony Izby Deputowanych oraz Senatu Włoch Tajani oświadczył: Podjęliśmy decyzję o skorzystaniu z SAFE wnioskując o wsparcie w wysokości 14,9 mld euro do końca roku. Przedstawimy naszą propozycję, a następnie minister obrony Guido Crosetto wyjaśni, w jaki sposób środki te zostaną zainwestowane w kolejnym roku.

We Włoszech trwała polityczna dyskusja na temat przystąpienia do unijnego narzędzia finansowego. Początkowo rząd zapowiedział wniosek o 14,9 mld euro.

Włochy mogą wykorzystać 4–5 mld euro

Centroprawicowa koalicja rządowa popierając możliwość korzystania z SAFE podkreślała zarazem, że instrument ten ma służyć wzmacnianiu włoskiego przemysłu obronnego, a wydatki powinny być zgodne z zobowiązaniami wobec NATO. Następnie premier Giorgia Meloni i wicepremier Tajani sygnalizowali, że Włochy mogą wykorzystać 4–5 mld euro i argumentowali, że priorytetem staje się również finansowanie działań osłonowych w związku z wysokimi cenami energii. Najbardziej krytyczne stanowisko zajął opozycyjny Ruch Pięciu Gwiazd byłego premiera Giuseppe Contego.