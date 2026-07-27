Dodatkowe 500 zł od ZUS dla seniorów. Kto dostanie pieniądze i jak złożyć wniosek?

Dla kogo jest świadczenie uzupełniające?

O dodatkowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które spełniają kilka istotnych kryteriów formalnych i zdrowotnych:

Ukończyły 18 lat oraz posiadają status osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

oraz posiadają status osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Posiadają polskie obywatelstwo , prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce (dotyczy obywateli UE, EFTA, Szwajcarii oraz osób z legalnym pobytem spoza UE).

, prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce (dotyczy obywateli UE, EFTA, Szwajcarii oraz osób z legalnym pobytem spoza UE). Zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważnym ograniczeniem jest sytuacja prawna wnioskodawcy – świadczenie nie przysługuje osobom, które odbywają karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem dozoru elektronicznego) lub są tymczasowo aresztowane.

Kryterium dochodowe. Kto dostanie pełne 500 zł, a kto mniej?

Wysokość wsparcia zależy bezpośrednio od dochodów seniora i sumy pobieranych przez niego świadczeń finansowanych ze środków publicznych (takich jak emerytury, renty czy wybrane zasiłki).

Pełne 500 zł otrzymasz, jeśli: nie pobierasz żadnej emerytury ani renty lub suma Twoich świadczeń brutto nie przekracza kwoty 2187,67 zł.

Kwota pomniejszona (zasada złotówka za złotówkę) przysługuje, gdy: łączna kwota brutto Twoich świadczeń mieści się w przedziale od 2187,67 zł do 2687,67 zł. Wtedy ZUS wypłaca różnicę między kwotą graniczną (2687,67 zł) a sumą Twoich aktualnych dochodów.

Jeżeli łączna suma świadczeń przekracza 2687,67 zł brutto, dodatkowe wsparcie niestety nie przysługuje.

Jakie dokumenty musisz przygotować do ZUS-u?

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzył sprawę pozytywnie, należy złożyć komplet dokumentów. Podstawą jest wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (formularz pobierzesz ze strony ZUS lub w każdej placówce). Do wniosku musisz dołączyć dokument potwierdzający stan zdrowia, taki jak:

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów (jeśli ZUS ma je już w swojej dokumentacji, nie trzeba go dołączać ponownie),

(jeśli ZUS ma je już w swojej dokumentacji, nie trzeba go dołączać ponownie), Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub służbie,

Prawomocny wyrok sądu przyznający dodatek pielęgnacyjny.

Jeżeli nie posiadasz aktualnego orzeczenia lub upłynął termin jego ważności, dołącz do dokumentacji zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wystawione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz posiadaną dokumentację medyczną i orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Dokumenty składasz w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS – osobiście, przez ustanowionego pełnomocnika lub wysyłając je tradycyjną pocztą. Warto pamiętać, że wniosek najlepiej złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem wymaganych warunków. Świadczenie zaczyna przysługiwać od miesiąca, w którym spełnisz kryteria i zgłosisz swoje żądanie.

W razie wątpliwości pracownicy ZUS pomagają interesantom w dni robocze pod numerem telefonu 22 560 16 00 (w godzinach 7:00–18:00) lub za pośrednictwem adresu e-mail cot@zus.pl.