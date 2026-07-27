Dziennik Gazeta Prawana logo

Dodatkowe 500 zł od ZUS dla seniorów. Kto dostanie pieniądze i jak złożyć wniosek?

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
58 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
ZUS wypłaca 500 plus dla seniora, jeśli emerytura jest niższa niż 2 687,67 zł
ZUS wypłaca 500 plus dla seniora, jeśli emerytura jest niższa niż 2 687,67 zł/Shutterstock
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalne świadczenie uzupełniające, które zyskało popularną nazwę 500+ dla seniorów. Pieniądze trafiają do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ale kluczowe znaczenie przy ich przyznawaniu ma wysokość dotychczas pobieranych świadczeń oraz złożenie odpowiedniego wniosku.

Dla kogo jest świadczenie uzupełniające?

O dodatkowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które spełniają kilka istotnych kryteriów formalnych i zdrowotnych:

  • Ukończyły 18 lat oraz posiadają status osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
  • Posiadają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce (dotyczy obywateli UE, EFTA, Szwajcarii oraz osób z legalnym pobytem spoza UE).
  • Zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważnym ograniczeniem jest sytuacja prawna wnioskodawcy – świadczenie nie przysługuje osobom, które odbywają karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem dozoru elektronicznego) lub są tymczasowo aresztowane.

Kryterium dochodowe. Kto dostanie pełne 500 zł, a kto mniej?

Wysokość wsparcia zależy bezpośrednio od dochodów seniora i sumy pobieranych przez niego świadczeń finansowanych ze środków publicznych (takich jak emerytury, renty czy wybrane zasiłki).

Pełne 500 zł otrzymasz, jeśli: nie pobierasz żadnej emerytury ani renty lub suma Twoich świadczeń brutto nie przekracza kwoty 2187,67 zł.

Kwota pomniejszona (zasada złotówka za złotówkę) przysługuje, gdy: łączna kwota brutto Twoich świadczeń mieści się w przedziale od 2187,67 zł do 2687,67 zł. Wtedy ZUS wypłaca różnicę między kwotą graniczną (2687,67 zł) a sumą Twoich aktualnych dochodów.

Jeżeli łączna suma świadczeń przekracza 2687,67 zł brutto, dodatkowe wsparcie niestety nie przysługuje.

Prawie 2000 zł emerytury od ZUS. Kto dostanie pieniądze za wychowanie dzieci?
Prawie 2000 zł emerytury od ZUS. Kto dostanie pieniądze za wychowanie dzieci?

Jakie dokumenty musisz przygotować do ZUS-u?

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzył sprawę pozytywnie, należy złożyć komplet dokumentów. Podstawą jest wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (formularz pobierzesz ze strony ZUS lub w każdej placówce). Do wniosku musisz dołączyć dokument potwierdzający stan zdrowia, taki jak:

  • Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów (jeśli ZUS ma je już w swojej dokumentacji, nie trzeba go dołączać ponownie),
  • Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub służbie,
  • Prawomocny wyrok sądu przyznający dodatek pielęgnacyjny.

Jeżeli nie posiadasz aktualnego orzeczenia lub upłynął termin jego ważności, dołącz do dokumentacji zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wystawione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz posiadaną dokumentację medyczną i orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Dokumenty składasz w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS – osobiście, przez ustanowionego pełnomocnika lub wysyłając je tradycyjną pocztą. Warto pamiętać, że wniosek najlepiej złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem wymaganych warunków. Świadczenie zaczyna przysługiwać od miesiąca, w którym spełnisz kryteria i zgłosisz swoje żądanie.

W razie wątpliwości pracownicy ZUS pomagają interesantom w dni robocze pod numerem telefonu 22 560 16 00 (w godzinach 7:00–18:00) lub za pośrednictwem adresu e-mail cot@zus.pl.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUSświadczenie uzupełniające500 plus
Powiązane
ZUS ma niespodziankę dla seniorów: w lipcu podwójna wypłata świadczeń
ZUS ma niespodziankę dla seniorów: w lipcu podwójna wypłata świadczeń
300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?
300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?
pieniądze
Świadczenie wspierające 2026. Nawet ponad 4000 zł z ZUS, ale w systemie wrze
Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDodatkowe 500 zł od ZUS dla seniorów. Kto dostanie pieniądze i jak złożyć wniosek? »
Zobacz
|
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
"Agencja"
Kultowy serial szpiegowski w nowej wersji. Nowy sezon "poprawia niedociągnięcia"
Quiz z geografii. Każdy może trafić 18/30. Lepszy wynik tylko dla orłów
Quiz z geografii. Każdy może trafić 18/30. Lepszy wynik tylko dla orłów
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Exodus na polskich uczelniach. Ponad połowa studentów rezygnuje
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Paweł Jabłoński
Jabłoński ostro o Kurskim: Kłamie, może mnie pozwać
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj