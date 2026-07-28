EBC szykuje nowe banknoty. Wśród propozycji polska noblistka i bocian

Europejski Bank Centralny (EBC) zaprezentował pierwsze wstępne koncepcje graficzne planowanej, nowej serii banknotów euro. Wraz z publikacją projektów uruchomiono konsultacje społeczne, w których udział mogą wziąć mieszkańcy całej Unii Europejskiej, w tym również Polacy.

Jak wskazuje EBC, nadchodząca seria banknotów ma bazować na dwóch głównych motywach tematycznych:

Kulturze europejskiej,

Rzekach i ptakach.

Celem przyjętych założeń jest ukazanie bogactwa przyrodniczego, różnorodności oraz wspólnego dziedzictwa państw Europy.

W opublikowanych koncepcjach wyraźnie widoczne są polskie akcenty. W projektach przygotowanych przez autorów często przewija się postać dwukrotnej polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie oraz bocian - ptak stanowiący wyrazisty symbol polskiego krajobrazu i europejskiej fauny.

Wypowiadając się na temat wprowadzanych zmian, prezes EBC Christine Lagarde podkreśliła rolę wspólnej waluty. Banknoty euro są czymś więcej niż tylko środkiem płatniczym - to jeden z najbardziej namacalnych znaków Europy. Będą wzmacniać naszą wspólną tożsamość za sprawą wzorów, które są jednocześnie piękne i znaczące - oceniła szefowa EBC.

Jak wybierano projekty i jak wziąć udział w konsultacjach?

Wybór koncepcji był efektem ogólnounijnego konkursu dla grafików, na który wpłynęło ponad 1200 zgłoszeń. Spośród nich wyłoniono 25 projektantów. Następnie niezależna komisja składająca się z 21 ekspertów z różnych dziedzin (m.in. historii, neuronauki, komunikacji czy designu), wskazanych przez banki centralne strefy euro, wyselekcjonowała 10 finałowych propozycji.

Aktualnie ostateczny głos należy do obywateli. Każdy obywatel Unii Europejskiej może ocenić przedstawione projekty w internetowej ankiecie EBC. Konsultacje potrwają do 21 września 2026 roku, a równolegle badanie na reprezentatywnej grupie mieszkańców strefy euro przeprowadzi wyspecjalizowana agencja badawcza.