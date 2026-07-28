Ważna wiadomość dla emerytów. Sierpniowe wypłaty przyjdą wcześniej

Sierpniowe emerytury trafią do seniorów wcześniej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w kilku terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego osoby, które powinny otrzymać swoją wypłatę 1 sierpnia, otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem.
Jak podał ZUS, emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca. Natomiast świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków 30 lipca.
ZUS zachęca do przechodzenia na przelewy bankowe
Wcześniej – jak dodał ZUS – swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 15 sierpnia. Oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia.
ZUS zachęcił seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów.
„Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi” – podkreślił Zakład.
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