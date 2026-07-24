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Świadczenie wspierające 2026. Nawet ponad 4000 zł z ZUS, ale w systemie wrze

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:23
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pieniądze
Świadczenie wspierające 2026. Jak dostać nawet ponad 4000 zł z ZUS?/Shutterstock
Świadczenie wspierające dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku przynosi kluczowe zmiany. Próg wejścia obniżył się do 70 punktów, co oznacza dostęp do pomocy dla szerszego grona potrzebujących. Wysokość wypłat sięga od kilkuset złotych do ponad 4300 zł miesięcznie. Choć kwoty robią wrażenie, wokół programu narastają ogromne kontrowersje, opóźnienia i spory o wyrównania, które zmusiły posłów do interwencji.

Nowe przepisy obniżyły próg punktowy, dzięki czemu o pomoc finansową mogą ubiegać się kolejne osoby. Od 1 stycznia 2026 roku program obejmuje obywateli pełnoletnich z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia. Tę punktację ustala Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

Wysokość comiesięcznych wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależy bezpośrednio od uzyskanej liczby punktów i stanowi określony procent renty socjalnej. Po ostatniej waloryzacji stawki te wynoszą:

  • 95–100 pkt: ok. 4353 zł brutto (220 proc. renty socjalnej),
  • 90–94 pkt: ok. 3561 zł brutto,
  • 85–89 pkt: ok. 2374 zł brutto,
  • 80–84 pkt: ok. 1583 zł brutto,
  • 75–79 pkt: ok. 1187 zł brutto,
  • 70–74 pkt: ok. 792 zł brutto (40 proc. renty socjalnej).

Pieniądze te pobierasz całkowicie niezależnie od własnych dochodów, posiadanej emerytury, renty czy innych form wsparcia. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego, komornik nie może go zająć, a dodatkowo ZUS automatycznie zgłasza beneficjenta do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak złożyć wniosek do WZON i ZUS?

Droga do uzyskania środków wymaga przejścia dwuetapowej procedury administracyjnej:

  • Ocena w WZON: W pierwszej kolejności składasz wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z wypełnionym kwestionariuszem samooceny. Specjalna komisja ocenia Twoją samodzielność i wydaje decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia. Dokument ten jest ważny tak długo, jak Twoje orzeczenie o niepełnosprawności, jednak maksymalnie przez 7 lat.
  • Wniosek do ZUS: Po odebraniu ostatecznej decyzji z WZON (musisz odczekać 14 dni na jej uprawomocnienie) masz dokładnie 3 miesiące na złożenie wniosku o wypłatę w ZUS. Zakład przyjmuje dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną – przez portal PUE ZUS, system Emp@tia lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Nie musisz wysyłać papierowej decyzji, ponieważ wystarczy wpisać jej unikalny numer.
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Warto pamiętać o ważnych wykluczeniach. Świadczenie nie przysługuje osobom, które przebywają w całodobowych placówkach (takich jak Dom Pomocy Społecznej) lub pobierają za granicą świadczenia o podobnym charakterze.

Kontrowersje wokół wyrównań

Mimo że założenia programu miały przynieść ulgę potrzebującym, w praktyce wokół wypłat wybuchł poważny spór prawny. Kością niezgody są pieniądze za okres oczekiwania na decyzję.

ZUS stoi na twardym stanowisku, że wypłata i ewentualne wyrównanie przysługują dopiero od tej daty, od której WZON oficjalnie ustalił odpowiedni poziom punktów. Oznacza to, że wielomiesięczne postępowania i przewlekłość urzędnicza sprawiają, iż osoby z niepełnosprawnościami tracą świadczenie za cały czas czekania na rozstrzygnięcie.

Eksperci ostro krytykują tę wykładnię. Jak zauważa Michał Kasprzyk, wiceprezes Votum Wsparcie S.A., stanowisko ZUS pomija kluczową kwestię: decyzja WZON ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że potwierdza ona stan zdrowia istniejący już w dniu złożenia wniosku, a nie tworzy go dopiero w dniu podpisu urzędnika.

Posłowie żądają pilnych wyjaśnień od Ministerstwa Rodziny

Zniecierpliwione rodziny oraz dramatyczne sygnały napływające z całej Polski zmusiły polityków do działania. Grupa posłów z różnych regionów kraju skierowała do Ministerstwa Rodziny pilną interpelację, w której otwarcie krytykuje niewydolność obecnego systemu biurokratycznego.

Parlamentarzyści wskazują, że tysiące osób czeka na rozstrzygnięcia ponad 12 tygodni, a państwo zostawia obywateli wymagających stałej opieki bez realnej pomocy. W piśmie żądają od resortu konkretnych odpowiedzi na pytania dotyczące skali opóźnień, średniego czasu oczekiwania w poszczególnych województwach oraz ewentualnych zmian w przepisach i wprowadzenia sankcji za bezczynność urzędów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUSpieniądzeświadczenie wspierająceWZON
Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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