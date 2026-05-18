Gigant handlowy sprzedany, znana sieć ma nowego właściciela. Co z 1000 sklepów w Polsce?

Klienci popularnej sieci nie muszą obawiać się zamykania placówek. Zmiana właściciela nie oznacza, że Stokrotka wycofa się z polskiego rynku. Firma zapowiada dalszy, dynamiczny rozwój i planuje otwierać ponad 100 nowych punktów rocznie.

Nowe sklepy powstaną w różnych formatach, takich jak Stokrotka Supermarket, Market, Optima oraz Express. Jak podaje "Fakt" śieć zamierza także rozwijać sprzedaż internetową w modelu click & collect oraz zacieśniać współpracę z franczyzobiorcami. Stabilność operacyjną gwarantuje rozbudowane zaplecze logistyczne: własne centra dystrybucji oraz sieć magazynów regionalnych, które sprawnie zaopatrują placówki w całym kraju.

Litwini sprzedają udziały. Kto przejął sieć?

Litewska Maxima Grupe sfinalizowała dużą transakcję na europejskim rynku handlowym. Firma sprzedała swoje udziały w spółce, która zarządza siecią Stokrotka w Polsce. Jak informuje "Fakt", nowym właścicielem aktywów została spółka Paretas B.V. Ten sam podmiot przejął również działającą w Bułgarii sieć T Market. Warto podkreślić, że kupujący ściśle współpracuje z holdingiem Vilniaus prekyba, do którego dotychczas należała Stokrotka. Zmiana ma więc charakter wewnątrzstrukturalny, ale niesie za sobą poważne konsekwencje biznesowe.

Restrukturyzacja. Ile potrwa?

Wspomniana transakcja stanowi kluczowy element szerokiej restrukturyzacji holdingu Vilniaus prekyba. Władze grupy planują zakończyć ten proces do połowy 2027 roku. Holding podzieli swoją działalność na dwa niezależne obszary. Pierwszy z nich zajmie się wyłącznie rynkiem w krajach bałtyckich. Drugi segment skupi swoją uwagę na pozostałych krajach europejskich. Po oddaniu rynków w Polsce i Bułgarii, Maxima Grupe skoncentruje swoje siły na Litwie, Łotwie i Estonii. W jej rękach pozostaną tamtejsze sklepy Maxima, e-sklep spożywczy Barbora oraz spółki Franmax i Maxima International Sourcing.

Pozycja Stokrotki na polskim rynku

Stokrotka to dzisiaj gigant handlowy w naszym kraju. Sieć posiada około 1000 sklepów, co daje jej pozycję w ścisłej czołówce największych sieci detalicznych w Polsce. W 2024 roku firma wypracowała imponujący przychód na poziomie 1,9 miliarda euro. Taki wynik uplasował Stokrotkę w drugiej dziesiątce największych sieci spożywczych na polskim rynku. Przypomnijmy, że historia marki zaczęła się w 1994 roku w Lublinie. Dzisiaj charakterystyczne sklepy znajdziemy na osiedlach, w mniejszych centrach handlowych oraz w dużych galeriach. Litewski kapitał wszedł do spółki w 2017 roku – wcześniej inwestorzy z Litwy rozwijali w Polsce głównie sieć sklepów Aldik. Nowy podział holdingu ma pomóc w jeszcze lepszym wykorzystaniu potencjału tej marki nad Wisłą.