Dziennik Gazeta Prawana logo

Takiego wyniku mało kto się spodziewał. Sprzedaż detaliczna wyraźnie w górę

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 11:32
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Analitycy są zaskoczeni, gdyż nie spodziewali się tak dobrych wyników sprzedaży detalicznej za marzec. O nowych danych poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż deatliczna w marcu 2026

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2026 r. wzrosła o 8,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 18,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 9,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,9 proc. i o 15,5 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,2 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym i marcu:

marzec

marzec

luty

luty

rdr

mdm

rdr

mdm

ogółem

8,7

18,1

5,0

-5,6

pojazdy mechaniczne

7,7

24,6

2,7

2,6

paliwa

16,2

19,0

10,2

2,5

żywność, napoje, wyroby tytoniowe

4,3

14,0

0,2

-8,5

pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach

-

-

-

-

leki, kosmetyki

10,1

8,2

5,5

-7,2

odzież, obuwie

13,6

42,1

0,8

-25,8

meble, AGD, RTV

7,9

23,0

7,2

-9,8

prasa, książki

1,1

22,1

-9,3

-12,3

pozostałe

15,1

15,2

9,4

0,7

map/ asa/

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło GUS
Tematy: GUSgospodarkasprzedaż detaliczna
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTakiego wyniku mało kto się spodziewał. Sprzedaż detaliczna wyraźnie w górę »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj