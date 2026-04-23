Takiego wyniku mało kto się spodziewał. Sprzedaż detaliczna wyraźnie w górę

Sprzedaż deatliczna w marcu 2026

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2026 r. wzrosła o 8,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 18,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 9,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,9 proc. i o 15,5 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,2 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym i marcu:

marzec marzec luty luty rdr mdm rdr mdm ogółem 8,7 18,1 5,0 -5,6 pojazdy mechaniczne 7,7 24,6 2,7 2,6 paliwa 16,2 19,0 10,2 2,5 żywność, napoje, wyroby tytoniowe 4,3 14,0 0,2 -8,5 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 10,1 8,2 5,5 -7,2 odzież, obuwie 13,6 42,1 0,8 -25,8 meble, AGD, RTV 7,9 23,0 7,2 -9,8 prasa, książki 1,1 22,1 -9,3 -12,3 pozostałe 15,1 15,2 9,4 0,7

