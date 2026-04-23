Takiego wyniku mało kto się spodziewał. Sprzedaż detaliczna wyraźnie w górę

Sprzedaż deatliczna w marcu 2026
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2026 r. wzrosła o 8,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 18,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 9,8 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,9 proc. i o 15,5 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,2 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym i marcu:
marzec
marzec
luty
luty
rdr
mdm
rdr
mdm
ogółem
8,7
18,1
5,0
-5,6
pojazdy mechaniczne
7,7
24,6
2,7
2,6
paliwa
16,2
19,0
10,2
2,5
żywność, napoje, wyroby tytoniowe
4,3
14,0
0,2
-8,5
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
-
-
-
-
leki, kosmetyki
10,1
8,2
5,5
-7,2
odzież, obuwie
13,6
42,1
0,8
-25,8
meble, AGD, RTV
7,9
23,0
7,2
-9,8
prasa, książki
1,1
22,1
-9,3
-12,3
pozostałe
15,1
15,2
9,4
0,7
map/ asa/