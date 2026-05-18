Emerytury większe o 75 proc. Tyle dostają po 15 latach pracy

Na emeryturę mundurową przechodzi się średnio po 23-24 latach służby. Pobierają ją więc zazwyczaj mężczyźni i kobiety nawet przed 50. rokiem życia. W 2025 r. statystyczna osoba, która przechodziła na emeryturę mundurową, miała 48 lat.

Mundurówka ma 75 proc. więcej

Ministerstwo udostępniło również Business Insiderowi kwoty, na jakie mogą liczyć funkcjonariusze. Średnia emerytura mundurowa w 2025 r. to ponad 6,9 tys. zł brutto. W Polsce średnie świadczenie to nieco ponad 4 tys. zł. Mundurówka może więc liczyć na blisko 75 proc. więcej niż "zwykli" emeryci".

Najwyższe świadczenia otrzymują oficerowie starsi - ponad 8,2 tys. zł brutto miesięcznie. W przypadku oficerów młodszych przeciętna emerytura wynosi około 5,5 tys. zł, podoficerów około 4,2 tys. zł, a szeregowych ponad 3,6 tys. zł brutto.

W 2025 r. na wypłatę około 176 tys. emerytur mundurowych przeznaczono z budżetu państwa blisko 18 mld zł. W tej kwocie uwzględnione są również dodatkowe świadczenia, takie jak "trzynastka" i "czternastka".

Zmiany w emeryturach mundurowych

Emerytury mundurowe mają się zmienić. MON zapowiada ujednolicenie zasad przechodzenia na emeryturę w różnych służbach. Dla części funkcjonariuszy oznacza to możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę – nawet po 15 latach służby. Reforma ma objąć Służbę Celną i Służbę Celno-Skarbową rozwiązaniami stosowanymi dotąd w Policji czy Straży Granicznej.

Emerytury wypłacają wojskowe biura emerytalne MON, a nie ZUS. Po śmierci żołnierza świadczenie może otrzymać rodzina, jeśli zmarły był jej żywicielem.

