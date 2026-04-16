Narzędzia AI są już najczęściej subskrybowane, obok serwisów z filmami i muzyką. Co więcej, klienci pozwalają botom wybierać wieczorny serial czy zarządzać finansami. Z kolei kupujący w sieci kierują się sugestiami algorytmów – z badań Capgemini, które publikuje dziennik wynika, że robi tak co drugi internauta.

Jak podaje "Rz" najbardziej zaawansowany we wdrażaniu AI jest sektor finansowy. Pierwsze implementacje zakończyła już ponad połowa firm z tej branży – wynika z najnowszego badania Cube - Research dla Ernst & Young, które przeprowadzono wśród prawie 500 polskich firm.

Sztuczna inteligencja napędza sprzedaż. 70 proc. firm zarabia więcej

I tak np. PKO BP wykorzystuje AI w systemach scoringowych, kredytowych oraz detekcji nadużyć. AI zadomowiła się też mocno w PZU. Króluje w obszarze szkód komunikacyjnych.

Mimo najniższego odsetka przedsiębiorstw, które mają za sobą pierwsze wdrożenia (22 proc.), najbardziej wymierne efekty wdrożenia sztucznej inteligencji wykazuje natomiast handel. Prawie połowa firm z tego sektora, bo 47 proc., które wykorzystują AI, potwierdza osiągnięcie zakładanych korzyści, a kolejne 19 proc. deklaruje, że rezultaty wręcz przewyższyły ich oczekiwania.

Najnowsze badania, cytowane przez "Rz", dowodzą, że boty pomagają w prozaicznych czynnościach. 58 proc. ufa AI w wyborze kolejnego serialu do obejrzenia, a 41 proc. pozwala algorytmowi decydować o menu na kolację. Co trzeci badany używa sztucznej inteligencji do planowania inwestycji, a 44 proc. stawia na medyczne rekomendacje AI - pisze "Rz".