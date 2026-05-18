Coraz więcej emerytów nie rezygnuje z pracy. ZUS wskazuje kierunek zmian

Według danych ZUS w grudniu 2025 r. 879,5 tys. emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. To o ponad 52 proc. więcej niż dziesięć lat wcześniej, choć tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało.

Liczba pracujących emerytów

W ciągu ostatniego roku liczba pracujących emerytów zwiększyła się z 872,6 tys. do 879,5 tys. osób. Spośród nich 552,7 tys. było objętych również ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

„Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnianie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie, i to sporo – nawet o około 8-12 proc. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie” – wskazał członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Struktura demograficzna pracujących emerytów

Kobiety stanowią większość pracujących emerytów – 58,2 proc. ogółu. Średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi 67,8 roku – dla mężczyzn 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Blisko 97 proc. pracujących emerytów osiągnęło powszechny wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Jak podał ZUS, najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwie mazowieckim (16,5 proc.) i śląskim (13,8 proc.), a najmniej – w opolskim (2,3 proc.).

Najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jest zatrudnionych w sektorach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 17,2 proc.; handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów – 12,5 proc.; przetwórstwo przemysłowe – 10,5 proc.; edukacja – 10,1 proc.

Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę

Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę, z której korzysta 37 proc. aktywnych zawodowo emerytów. 26,4 proc. wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia. Wśród osób odprowadzających również składki emerytalne i rentowe przeważają zatrudnieni na etacie – to 58 proc. tej grupy.