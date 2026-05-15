Nieznany sklep, szybki zakup. Tak kupują dziś Polacy w internecie

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 13:51
Blisko 40 proc. ankietowanych Polaków często kupuje w e-sklepach, których wcześniej nie znało - wynika z badania „Konsumenci w e-sklepach”. Ponad połowa respondentów wskazała, że weryfikuje sklep internetowy zawsze, niezależnie od kwoty transakcji.

Polacy kupują w nieznanych sklepach

Z badania wynika, że 39 proc. ankietowanych często kupuje w e-sklepach, których wcześniej nie znało, a 38 proc. robi to rzadko lub bardzo rzadko. Najchętniej z takich sklepów korzystają Polacy w średnim wieku – w grupie 35–54 lata robi to często niemal co drugi badany, jednak wśród osób poniżej 35. roku życia ten odsetek wynosi już ok. 40 proc. Z kolei w przypadku badanych w wieku ponad 55 lat odsetek wynosi 30 proc.

Najbardziej ostrożni są mieszkańcy wsi

Najchętniej z usług nieznanych e-sklepów korzystają mieszkańcy miejscowości od 21 do 100 tys. mieszkańców - odsetek kupujących w takich sklepach wynosi 47 proc., podczas gdy w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców odsetek wynosi 39 proc., a na wsi - 36 proc.

Co jest najważniejsze przy wyborze e-sklepu?

Przy wyborze e-sklepu najważniejsze dla ankietowanych są bezpieczne metody płatności, które wskazuje 48 proc. badanych, oraz pozytywne opinie innych klientów, ważne dla 45 proc. respondentów. Badani wskazywali też na informacje pokazujące, że sklep działa stabilnie i jest sprawdzony.

Ponadto 51 proc. badanych wskazało, że weryfikuje sklep internetowy zawsze, niezależnie od kwoty transakcji, a kolejne 37 proc. robi to wtedy, gdy wartość zamówienia przekracza określony przez nich próg.

Ogólnopolskie badanie „Konsumenci w e-sklepach” zostało zrealizowane na zlecenie Rzetelnej Firmy w lutym 2026 r., przez IMAS International – metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 konsumentów.

Źródło PAP
Tematy: handele-commercekonsumencie-zakupy
