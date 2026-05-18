Rewolucja w PSZOK-ach: Nowe zasady oddawania odpadów

Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:09
Przełomowe zmiany dla mieszkańców. Od maja bez specjalnego dokumentu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odprawi nas z kwitkiem. Nowe restrykcje mają ukrócić proceder, który uderzał mieszkańców po kieszeni.

Od 1 maja 2026 r. zmieniają się zasady przekazywania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dotychczasowe procedury odchodzą w przeszłość - teraz kluczowa staje się cyfrowa weryfikacja. Nowe obostrzenia w pierwszej kolejności dotkną m.in. mieszkańców małopolskiej gminy Skrzyszów, gdzie punkt działa w Pogórskiej Woli, jednak podobne rozwiązania coraz chętniej wdrażają samorządy w całej Polsce.

Bez karty nie przyjmą śmieci. Co trzeba ze sobą zabrać?

Najważniejszą modyfikacją jest wprowadzenie specjalnych kart magnetycznych lub kodów, które mieszkańcy otrzymali bezpośrednio z urzędów. Pracownicy punktu nie przyjmą żadnych odpadów "na słowo".

Odpady będą odbierane wyłącznie po zeskanowaniu karty, którą mieszkańcy otrzymali z urzędu. Brak karty uniemożliwi odbiór odpadów w PSZOK – informuje Urząd Gminy Skrzyszów.

Sama karta to jednak za mało. Aby pomyślnie przejść procedurę, konieczne będzie potwierdzenie tożsamości. Co w sytuacji, gdy nie dysponujemy własnym transportem i musimy kogoś wynająć? Urzędnicy przewidzieli taki scenariusz, ale wymaga on dopełnienia formalności:

W celu weryfikacji, mieszkaniec będzie musiał posiadać kartę otrzymaną z Urzędu Gminy i dokument tożsamości. W przypadku jeśli mieszkaniec wynajmie kierowcę do transportu odpadów na PSZOK, a sam z kartą nie będzie mógł przyjechać, możliwe jest przekazanie kierowcy karty i wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do urzędu gminy – podaje urząd.

Nowe przepisy uderzą również w osoby, które deklarowały posiadanie przydomowych kompostowników w celu obniżenia opłat za wywóz śmieci. System powiązany z kartami od razu wyłapie takich użytkowników. W ich przypadku oddanie m.in. skoszonej trawy, liści czy gałęzi do PSZOK będzie niemożliwe.

Koniec z płaceniem za cudze śmieci. System ma wyeliminować nadużycia

Wprowadzenie restrykcyjnych procedur nie jest bezcelowe. Samorządy walczą z tzw. turystyką śmieciową oraz podrzucaniem odpadów z działalności gospodarczych jako komunalnych. Za odpady spoza systemu ostatecznie płacili z własnych kieszeni uczciwi mieszkańcy w ramach stale rosnących stawek za wywóz śmieci.

Wprowadzenie kart było konieczne, aby wyeliminować przyjmowanie odpadów pochodzących spoza terenu gminy lub dostarczanych przez nieuprawnione osoby. Zdarzały się sytuacje, w których odpady dostarczane były przez osoby nieuprawnione. Dzięki karcie weryfikacja będzie znacznie łatwiejsza i szybsza, a mieszkańcy nie będą płacili za nie swoje odpady – zaznaczył wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.

Co z wywozem śmieci sprzed posesji?

Wielu mieszkańców obawiało się, czy rewolucja w PSZOK wpłynie na tradycyjne, rutynowe odbieranie odpadów spod domów. Włodarz gminy uspokaja i ucina spekulacje - w tej kwestii nic się nie zmienia.

Chcecie skorzystać z usług PSZOK - pamiętajcie zabrać ze sobą kartę – zaznaczył wójt na swoim profilu w mediach społecznościowych, dodając, że karta nie ma wpływu na odpady zabierane sprzed posesji, a dotychczasowy harmonogram pozostaje bez zmian.

