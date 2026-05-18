Dziennik Gazeta Prawana logo

Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Taniej nawet o 60 proc.

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 11:22
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
kawa
Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Taniej nawet o 60 proc./Shutterstock
Kawa to wciąż jeden z tych produktów, który cieszy się zainteresowaniem klientów. Jedna z dużych sieci wyprzedaje go w tym tygodniu po niższej cenie. W ramach tej wyprzedaży dobrą kawę można kupić nawet o 60 proc. taniej. W ofercie znalazły się zarówno kawy ziarniste, mielone jak i rozpuszczalne. Do kiedy trwa promocja? Jakie markowe kawy została objęte zniżką? Czy obowiązują limity na zakupy?

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. To wciąż jeden z tych produktów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów sieci dużych sklepów. Promocje i niższe ceny skłaniają do zakupów, które pozwalają zrobić zapasy i zaoszczędzić.

Kawa to wciąż jeden z tych produktów, który podobnie jak masło uważany jest za "króla drożyzny". W tym tygodniu na wyprzedaż dobrych kaw w atrakcyjnych cenach zdecydowała się sieć sklepów Biedronka. Miłośnicy dobrej kawy będą ją mogli kupić taniej o 60 proc. niż zwykle. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocyjnych cen? Jakie są zasady tej promocji i jakie produkty zostały nią objęte?

Kardiochirurg mówi wprost: Taka kawa jest najlepsza. Unikaj innych wariantów
Kardiochirurg mówi wprost: Taka kawa jest najlepsza. Unikaj innych wariantów

Dobra kawa taniej o 26 złotych. Jakie produkty są objęte promocją?

Kawą, którą w ramach wyprzedaży w sieci sklepów Biedronka, będzie można kupić taniej jest kawa ziarnista Barista Editions marki Jacobs. Jest tańsza o 26 zł. Za opakowanie o wadze 1 kg zapłacimy 69,99 zł, a nie 95,99 zł. To naprawdę dobra oferta. Zniżka jest dostępna dla tych klientów, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Limit dzienny to 2 opakowania.

Biedronka obniżyła również cenę kawy mielonej Krönung marki Jacobs. Gdy kupimy dwa opakowania zapłacimy za jedno nie 45,99 zł a 27,99 zł. Tu także zakupy są możliwe z kartą lub aplikacją MB. Dzienny limit to 4 sztuki kawy o wadze 500 g.

Wyprzedaż dobrej kawy. Te produkty kupisz o 60 proc. taniej

Kawa, której cenę sieć sklepów Biedronka obniżyła o 60 proc., to ta marki Prima. Promocja jest dostępna wówczas, gdy kupimy dwa opakowania. Wyprzedaż objęła wszystkie produkty tej marki kawy, co oznacza, że można je dowolnie łączyć i zapłacić mniej. W tym wypadku nie ma limitów zakupów, ale potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

Taniej klienci sieci sklepów Biedronka zapłacą za kawę ziarnistą Select marki MK Cafe. Kosztuje o 24 złote mniej. To oznacza, że za 1 kilogram tej kawy zapłacimy 55,99 zł, a nie 79,99 zł. Limit zakupów to dwa opakowania na kartę lub aplikację MB. Z kolei cena kawy ziarnistej Forza marki Cafe d'Or została obniżona o 14 złotych. Za produkt o wadze 1kg zapłacimy 39,99 zł. Wcześniej kosztował 53,99 zł. Limit dzienny to 6 sztuk na kartę Moja Biedronka.

Wyprzedaż kawy w Biedronce. Kawa rozpuszczalna też w niższej cenie

Biedronka obniżyła również cenę kawy rozpuszczalnej. Crema marki Nescafé,która waży 200 g teraz, przy zakupie dwóch sztuk kosztuje tylko 23,99 zł. Jej cena przed obniżką to 39,99 zł. Limit na kartę lub aplikację Moja Biedronka to 4 sztuki.

Mniej zapłacimy również za kawę rozpuszczalną Classic. Przy zakupie dwóch opakowań zapłacimy 15 złotych mniej. Wydamy nie 36,99 zł a 21,99 zł. Przy tych zakupach również trzeba posiadać kartę MB lub aplikację. Limit dzienny zakupów to 4 sztuki.

Wyprzedaż dobrej kawy w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Wszystkie kawy objęte promocją i zniżkami można kupić w sklepach sieci Biedronka w nowej cenie można kupić tylko w tym tygodniu. Promocja trwa od poniedziałku, 18 maja do soboty, 23 maja.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kawapromocjabiedronkapromocja na kawę
Powiązane
Curious,Toddler,Girl,Climbing,Stone,Steps,Near,Bright,Pink,Flowers
To imię nosi 16 Polek. Rada Języka Polskiego odradza
masło
Eksperci wybrali najlepsze masło w supermarketach. Znajdziesz je w popularnej sieci
Large,Communion,Cake,Served,At,First,Holy,Communion,Celebration
Pierwsza komunia święta. Ile pieniędzy włożyć do koperty?
Coffee
Te kawy z popularnych sieci są doskonałe. Specjaliści wskazali najlepszą kawę
Warsaw,,Poland,-,July,24,,2022:,?abka,Convenience,Store,Green
Tyle zarabia prezes Żabki. Taką podwyżkę dostał w ubiegłym roku
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZnana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Taniej nawet o 60 proc. »
Zobacz
|
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy linii podwójnej ciągłej
Wyprzedzanie traktora na ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
E-learning,Concept,,Graduate,Certificate,,Hat,,And,Lamp,Bulb.
QUIZ. Dużo geografii i kultury, trochę historii, ciut literatury. Na ilu z 20 pytań się wyłożysz?
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 19 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Robert Lewandowski został globalnym ambasadorem motoryzacyjnej marki CHERY
Sensacyjny transfer Roberta Lewandowskiego. Wiemy, jakie auto właśnie odebrał
Katarzyna Kotula
Skandaliczna gala MMA zablokowana. Ministra Kotula ujawnia: Grożono mi
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj