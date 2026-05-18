Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. To wciąż jeden z tych produktów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów sieci dużych sklepów. Promocje i niższe ceny skłaniają do zakupów, które pozwalają zrobić zapasy i zaoszczędzić.

Kawa to wciąż jeden z tych produktów, który podobnie jak masło uważany jest za "króla drożyzny". W tym tygodniu na wyprzedaż dobrych kaw w atrakcyjnych cenach zdecydowała się sieć sklepów Biedronka. Miłośnicy dobrej kawy będą ją mogli kupić taniej o 60 proc. niż zwykle. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocyjnych cen? Jakie są zasady tej promocji i jakie produkty zostały nią objęte?

Dobra kawa taniej o 26 złotych. Jakie produkty są objęte promocją?

Kawą, którą w ramach wyprzedaży w sieci sklepów Biedronka, będzie można kupić taniej jest kawa ziarnista Barista Editions marki Jacobs. Jest tańsza o 26 zł. Za opakowanie o wadze 1 kg zapłacimy 69,99 zł, a nie 95,99 zł. To naprawdę dobra oferta. Zniżka jest dostępna dla tych klientów, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Limit dzienny to 2 opakowania.

Biedronka obniżyła również cenę kawy mielonej Krönung marki Jacobs. Gdy kupimy dwa opakowania zapłacimy za jedno nie 45,99 zł a 27,99 zł. Tu także zakupy są możliwe z kartą lub aplikacją MB. Dzienny limit to 4 sztuki kawy o wadze 500 g.

Wyprzedaż dobrej kawy. Te produkty kupisz o 60 proc. taniej

Kawa, której cenę sieć sklepów Biedronka obniżyła o 60 proc., to ta marki Prima. Promocja jest dostępna wówczas, gdy kupimy dwa opakowania. Wyprzedaż objęła wszystkie produkty tej marki kawy, co oznacza, że można je dowolnie łączyć i zapłacić mniej. W tym wypadku nie ma limitów zakupów, ale potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

Taniej klienci sieci sklepów Biedronka zapłacą za kawę ziarnistą Select marki MK Cafe. Kosztuje o 24 złote mniej. To oznacza, że za 1 kilogram tej kawy zapłacimy 55,99 zł, a nie 79,99 zł. Limit zakupów to dwa opakowania na kartę lub aplikację MB. Z kolei cena kawy ziarnistej Forza marki Cafe d'Or została obniżona o 14 złotych. Za produkt o wadze 1kg zapłacimy 39,99 zł. Wcześniej kosztował 53,99 zł. Limit dzienny to 6 sztuk na kartę Moja Biedronka.

Wyprzedaż kawy w Biedronce. Kawa rozpuszczalna też w niższej cenie

Biedronka obniżyła również cenę kawy rozpuszczalnej. Crema marki Nescafé,która waży 200 g teraz, przy zakupie dwóch sztuk kosztuje tylko 23,99 zł. Jej cena przed obniżką to 39,99 zł. Limit na kartę lub aplikację Moja Biedronka to 4 sztuki.

Mniej zapłacimy również za kawę rozpuszczalną Classic. Przy zakupie dwóch opakowań zapłacimy 15 złotych mniej. Wydamy nie 36,99 zł a 21,99 zł. Przy tych zakupach również trzeba posiadać kartę MB lub aplikację. Limit dzienny zakupów to 4 sztuki.

Wyprzedaż dobrej kawy w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Wszystkie kawy objęte promocją i zniżkami można kupić w sklepach sieci Biedronka w nowej cenie można kupić tylko w tym tygodniu. Promocja trwa od poniedziałku, 18 maja do soboty, 23 maja.