Klamka zapadła. Warner Bros. sprzedany, TVN może czekać rewolucja

Decyzję podjęto na specjalnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym przez spółkę. W myśl umowy Paramount Skydance nabędzie całość WBD za cenę 31 dolarów za akcję. Wartość całej transakcji wyceniana jest na 110 mld dolarów.

Paramonunt rośnie w siłę

"Wstępne wyniki głosowania przeprowadzonego na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wskazują, że akcjonariusze WBD zdecydowaną większością głosów zatwierdzili przyjęcie umowy o fuzji z Paramount" - napisała firma w komunikacie. W wyniku przejęcia Paramount Skydance pozyska m.in. platformę streamingową HBO Max, studia filmowe i telewizyjne należące do Warner Bros., a także stacje telewizyjne takie jak CNN, TNT i polski TVN.

"Historyczna transakcja"

"Dzisiejsza zgoda akcjonariuszy to kolejny kluczowy krok w kierunku sfinalizowania tej historycznej transakcji, która przyniesie naszym akcjonariuszom wyjątkową wartość. Będziemy kontynuować współpracę z Paramount, aby dokończyć pozostałe etapy tego procesu, który doprowadzi do stworzenia wiodącej firmy medialno-rozrywkowej nowej generacji" - oznajmił szef WBD David Zaslav.

Największa fuzja na rynku mediów

Fuzja jest jedną z największych transakcji tego typu na rynku mediów. Paramount Skydance wygrał rywalizację o zakup WBD z Netflixem, który pierwotnie zawarł umowę z koncernem, lecz za zerwanie umowy otrzymał od Paramount 2,8 mld dolarów rekompensaty. Według planów firm transakcja ma zostać sfinalizowana do końca trzeciego kwartału br. W przeciwnym wypadku akcjonariusze WBD otrzymają rekompensatę w wysokości 0,25 dolara za akcję za każdy kwartał opóźnienia.

Aby sfinalizować sprzedaż, firmy muszą pokonać szereg przeszkód proceduralnych. Dochodzenie w sprawie zapowiedział prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta. Umowa spotkała się też ze sprzeciwem setek reżyserów, producentów i aktorów. W zeszłym tygodniu opublikowali oni list otwarty, w którym przekonywali, że umowa będzie szkodliwa dla branży kreatywnej Hollywood. Transakcję analizuje też wydział antymonopolowy amerykańskiego ministerstwa sprawiedliwości. Wysoki rangą urzędnik resortu Omeed Assefi powiedział, że Paramount Skydance "absolutnie" nie może liczyć na "szybką ścieżkę" zatwierdzenia przez regulatorów ze względów politycznych. Własne dochodzenie zapowiedział też brytyjski urząd antymonopolowy Competition and Markets Authority (CMA) ze względu na to, że zarówno WBD, jak i Paramount Skydance działają również na rynku brytyjskim.

Polityczny podtekst transakcji

Paramount Skydance jest kierowany przez Davida Ellisona - syna założyciela koncernu Oracle Larry'ego Ellisona, znanego ze wspierania obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Larry Ellison udzielił też gwarancji finansowych na rzecz transakcji. Od czasu objęcia władzy przez Trumpa w styczniu 2025 r. firmy Ellisonów objęły kontrolę nad koncernem Paramount, wraz z telewizją CBS, a także tworzą część konsorcjum, które przejęło kontrolę nad amerykańskim TikTokiem. W obu przypadkach właściciele byli oskarżani o ingerowanie w treści na korzyść amerykańskiej administracji. Politycznych podtekstów transakcji z WBD nie ukrywał też szef Pentagonu Pete Hegseth, sfrustrowany sposobem relacjonowania wojny USA z Iranem przez CNN. Powiedział, że "im szybciej David Ellison przejmie tę stację, tym lepiej". Wcześniej Ellison sugerował, że planuje połączenie części telewizji informacyjnych, co ma się wiązać ze zwolnieniami.

TVN zmienia właściciela

Transakcja ta oznaczą, że TVN, które w 2021 r. przeszło pod skrzydła Discovery - a potem połączonego WBD - trafi do nowego właściciela. Stacja i jej serwisy informacyjne mogą odczuć skutki restrukturyzacji, którą Paramount zapowiedział już przy wcześniejszych przejęciach.