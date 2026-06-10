Dziennik Gazeta Prawana logo

Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Taniej o 80 proc. albo za 1 grosz

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 14:41
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
kawa
Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Taniej o 80 proc. albo za 1 grosz/Shutterstock
Kawa to nadal jeden z tych produktów, który nie jest tani. Dlatego też wielu klientów znanych sieci sklepów cieszy się, gdy może ją kupić w promocji. Ten tydzień to kolejna okazja do zakupu kawy w niższej cenie. Która z dużych sieci zdecydowała się na wyprzedaż tego produktu? Do kiedy trwa promocja? Jaka markowa kawa została objęta zniżką o 80 proc. i zakupie za 1 grosz?

Kawa podobnie jak masło to jeden z tych produktów, który gdy tylko pojawi się na sklepowych półkach w niższej cenie, od razu z nich znika. Nic dziwnego. Kawa wciąż jest jednym z droższych produktów w sklepach.

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki "małej czarnej". Tym razem na wyprzedaż dobrej kawy w niższej cenie zdecydowała się jedna z dużych sieci sklepów. Chodzi o Carrefour.

Kawa na świecie staniała. Czy ceny w sklepach też będą niższe? Eksperci mówią wprost
Kawa na świecie staniała. Czy ceny w sklepach też będą niższe? Eksperci mówią wprost

Fani tego produktu będą mogli kupić ją nawet o 80 proc. taniej niż zwykle. Jest też druga opcja, czyli kawa za 1 gorsz. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocyjnych cen na ten produkt?

Dobra kawa taniej o 80 proc. Jakie produkty są objęte promocją?

Dobrą kawą, którą można kupić w niższej cenie w sklepach sieci Carrefour jest kawa mielona Classic Coffee marki Eduscho. To właśnie cena tego produktu została obniżona o 80 proc. Opakowanie o wadze 500 g kupimy bez żadnych dziennych limitów. Do skorzystania z promocji nie będzie nam również potrzebna żadna karta zniżkowa.

Wyprzedaż kawy w sklepach Carrefour. Jaką dostaniemy za 1 grosz?

W promocji w sklepach Carreforu znalazła się także kawa marki MK Cafe. Chodzi o konkretny produkt, którym jest kawa rozpuszczalna Premium Gold. Ta kawa została objęta akcją "1+1 za grosz". Realna cena tego produktu w ramach tej promocji przy zakupie dwóch opakowań wyniesie 17,50 zł. Regularna cena tej kawy to 34,99 zł.

W Carrefour wyprzedażą objęta została jeszcze jedna kawa. To kawa mielona Qualità Oro marki Lavazza za 25,99 zł. Tyle kosztuje paczka o wadze 250 g.

Promocja na dodatki do kawy. Taniej o 60 proc.

Dodatkiem do kawy, który także dostaniemy w sklepach marki Carrefour w niższej cenie jest śmietanka UHT Łaciata marki Mlekpol. Przy zakupie dwóch produktów drugi dostaniemy o 60 proc. taniej. W ofercie tej dostępne są śmietanki 30% i 36% o pojemności 500 ml. Produkty objęte promocją można dowolnie łączyć.

Oferta na tanią kawę w Carrefour. Do kiedy trwa promocja?

Wszystkie kawy, które znalazły się w ofercie wyprzedaży sklepów sieci Carreforu są dostępne w ofercie, która trwa do końca tego tygodnia. Można kupić w niższej cenie aż do soboty, 13 czerwca br.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kawapromocjanajniższa cenapromocja na kawę
Powiązane
An,Almost,Empty,Grocery,Store,Aisle,With,Bright,Produce,Neatly
To nowy król drożyzny. Przebił masło i czekoladę
Zakupy sklep
Ceny w górę o 10,4 proc. Oto nowy król drożyzny w Polsce
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZnana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Taniej o 80 proc. albo za 1 grosz »
Zobacz
|
Katarzyna Lubnauer
Nowy dodatek dla nauczycieli specjalistów. Jest decyzja MEN
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Lotus wjeżdża do Polski
Legendarna marka wchodzi do Polski. Na początek te dwa miasta
kot, ramię, przytulenie, właściciel
Kot śpi na właścicielu? Sprawdź, co oznacza to zachowanie i co mówi o waszej relacji
Fabryka czekolady
Gorzka pigułka dla branży. Brytyjski producent czekolady ogłasza upadłość
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj