Zniżki na leki, transport i usługi to nie wszystko. Czy "Karta Małej Rodziny" trafi do emerytów?

Polska polityka społeczna od lat wspiera rodziny wielodzietne poprzez popularny program "Karta Dużej Rodziny". Mimo to, w systemie brakuje instrumentu adresowanego do innej, równie potrzebującej grupy: osób starszych żyjących w pojedynkę. Samotni seniorzy i emeryci, którzy prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, często mierzą się z wykluczeniem społecznym i rosnącymi kosztami utrzymania, nie mając przy tym wsparcia bliskich.

Autorzy petycji skierowanej do Sejmu zauważyli tę lukę. Proponują wdrożenie "Karty Małej Rodziny" – ogólnopolskiego, systemowego rozwiązania w formie elektronicznej, które wypełniłoby braki w lokalnych programach wsparcia. Pomysł zakłada, że każdy samotny senior otrzymałby narzędzie, które realnie obniży jego koszty życia, a nie będzie jedynie kolejnym jednorazowym dodatkiem gotówkowym.

Nowe ulgi dla emerytów?

W dobie inflacji i niepewności gospodarczej, bezpośrednie dopłaty pieniężne często tracą na wartości lub generują dużą presję na budżet państwa. Twórcy petycji proponują podejście alternatywne, znacznie bardziej przewidywalne. Mechanizm oparty na systemie ulg i zniżek ma kilka kluczowych zalet:

Program nie wymaga ciągłego "dosypywania" pieniędzy z kasy państwa, ponieważ bazuje na systemie rabatów.

System opiera się na partnerstwie z samorządami, sektorem prywatnym i podmiotami publicznymi.

Ulgi są rozwiązaniem systemowym, które pozwala seniorom lepiej planować wydatki domowe w dłuższym terminie.

Cyfrowa forma karty pozwoliłaby seniorom na indywidualny dobór usług, z których faktycznie korzystają (np. transport, jeśli często jeżdżą do lekarza, lub zniżki na kulturę, jeśli są aktywni społecznie).

Co może zawierać "Karta Małej Rodziny"?

Propozycje zawarte w petycji są niezwykle szerokie. Do najważniejszych filarów programu należą:

Obniżone stawki za wywóz odpadów oraz preferencyjne taryfy za prąd, gaz i wodę.

oraz preferencyjne taryfy za prąd, gaz i wodę. Ulgi w transporcie publicznym (lokalnym i regionalnym) oraz specjalny program "Taksówka dla seniora".

(lokalnym i regionalnym) oraz specjalny program "Taksówka dla seniora". Zniżki na leki , wyroby medyczne, prywatne badania i konsultacje, a także tańsze teleporady.

, wyroby medyczne, prywatne badania i konsultacje, a także tańsze teleporady. Dostęp do usługi "Złota Rączka" – czyli pomocy przy drobnych naprawach domowych, z którymi seniorzy często nie mogą sobie poradzić.

z którymi seniorzy często nie mogą sobie poradzić. Tańsze bilety do instytucji sportowych, kin czy teatrów, co ma zapobiegać izolacji społecznej.

Warto zwrócić uwagę na dodatkowe pomysły, które wykraczają poza standardowy katalog zniżek. Autorzy proponują m.in. dostawę leków i zakupów do domu, wsparcie psychologiczne, pomoc w obsłudze rachunków online czy nawet rozważenie wykorzystania sztucznej inteligencji w roli wirtualnych asystentów, którzy pomogliby seniorom w codziennych czynnościach.

Sejm bierze sprawę pod lupę

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji, po zapoznaniu się z dokumentem, podjęła już pierwsze kroki. Skierowanie dezyderatu oznacza, że sprawa nie została odłożona na półkę. Dezyderat to w języku parlamentarnym "postulat" skierowane przez komisję do odpowiedniego organu (w tym przypadku najpewniej do rządu lub odpowiedniego ministerstwa). To sygnał, że pomysł wymaga głębszej analizy legislacyjnej i wypracowania konkretnych rozwiązań.

Projekt zakłada, że karta miałaby formę wyłącznie elektroniczną. Choć może to budzić obawy o cyfrowe wykluczenie osób starszych, twórcy petycji przewidzieli ten problem. Wśród propozycji znalazły się działania edukacyjne, wsparcie informatyczne oraz ułatwienia w dostępie do nowoczesnych technologii. Zamiast tradycyjnego plastiku, rozwiązanie to wpisywałoby się w system cyfrowych usług administracji publicznej (np. aplikacja mObywatel).

Teraz ruch należy do ustawodawców. Czy "Karta Małej Rodziny" wejdzie w życie? To zależy od dalszych prac w Sejmie i decyzji rządu o tym, czy zdecyduje się na wdrożenie tego ambitnego instrumentu.