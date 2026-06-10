Zniżki na leki, transport i usługi to nie wszystko. Czy "Karta Małej Rodziny" trafi do emerytów?

Polska polityka społeczna od lat wspiera rodziny wielodzietne poprzez popularny program "Karta Dużej Rodziny". Mimo to, w systemie brakuje instrumentu adresowanego do innej, równie potrzebującej grupy: osób starszych żyjących w pojedynkę. Samotni seniorzy i emeryci, którzy prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, często mierzą się z wykluczeniem społecznym i rosnącymi kosztami utrzymania, nie mając przy tym wsparcia bliskich.
Autorzy petycji skierowanej do Sejmu zauważyli tę lukę. Proponują wdrożenie "Karty Małej Rodziny" – ogólnopolskiego, systemowego rozwiązania w formie elektronicznej, które wypełniłoby braki w lokalnych programach wsparcia. Pomysł zakłada, że każdy samotny senior otrzymałby narzędzie, które realnie obniży jego koszty życia, a nie będzie jedynie kolejnym jednorazowym dodatkiem gotówkowym.
Nowe ulgi dla emerytów?
W dobie inflacji i niepewności gospodarczej, bezpośrednie dopłaty pieniężne często tracą na wartości lub generują dużą presję na budżet państwa. Twórcy petycji proponują podejście alternatywne, znacznie bardziej przewidywalne. Mechanizm oparty na systemie ulg i zniżek ma kilka kluczowych zalet:
- Program nie wymaga ciągłego "dosypywania" pieniędzy z kasy państwa, ponieważ bazuje na systemie rabatów.
- System opiera się na partnerstwie z samorządami, sektorem prywatnym i podmiotami publicznymi.
- Ulgi są rozwiązaniem systemowym, które pozwala seniorom lepiej planować wydatki domowe w dłuższym terminie.
- Cyfrowa forma karty pozwoliłaby seniorom na indywidualny dobór usług, z których faktycznie korzystają (np. transport, jeśli często jeżdżą do lekarza, lub zniżki na kulturę, jeśli są aktywni społecznie).
Co może zawierać "Karta Małej Rodziny"?
Propozycje zawarte w petycji są niezwykle szerokie. Do najważniejszych filarów programu należą:
- Obniżone stawki za wywóz odpadów oraz preferencyjne taryfy za prąd, gaz i wodę.
- Ulgi w transporcie publicznym (lokalnym i regionalnym) oraz specjalny program "Taksówka dla seniora".
- Zniżki na leki, wyroby medyczne, prywatne badania i konsultacje, a także tańsze teleporady.
- Dostęp do usługi "Złota Rączka" – czyli pomocy przy drobnych naprawach domowych, z którymi seniorzy często nie mogą sobie poradzić.
- Tańsze bilety do instytucji sportowych, kin czy teatrów, co ma zapobiegać izolacji społecznej.
Warto zwrócić uwagę na dodatkowe pomysły, które wykraczają poza standardowy katalog zniżek. Autorzy proponują m.in. dostawę leków i zakupów do domu, wsparcie psychologiczne, pomoc w obsłudze rachunków online czy nawet rozważenie wykorzystania sztucznej inteligencji w roli wirtualnych asystentów, którzy pomogliby seniorom w codziennych czynnościach.
Sejm bierze sprawę pod lupę
Sejmowa Komisja do Spraw Petycji, po zapoznaniu się z dokumentem, podjęła już pierwsze kroki. Skierowanie dezyderatu oznacza, że sprawa nie została odłożona na półkę. Dezyderat to w języku parlamentarnym "postulat" skierowane przez komisję do odpowiedniego organu (w tym przypadku najpewniej do rządu lub odpowiedniego ministerstwa). To sygnał, że pomysł wymaga głębszej analizy legislacyjnej i wypracowania konkretnych rozwiązań.
Projekt zakłada, że karta miałaby formę wyłącznie elektroniczną. Choć może to budzić obawy o cyfrowe wykluczenie osób starszych, twórcy petycji przewidzieli ten problem. Wśród propozycji znalazły się działania edukacyjne, wsparcie informatyczne oraz ułatwienia w dostępie do nowoczesnych technologii. Zamiast tradycyjnego plastiku, rozwiązanie to wpisywałoby się w system cyfrowych usług administracji publicznej (np. aplikacja mObywatel).
Teraz ruch należy do ustawodawców. Czy "Karta Małej Rodziny" wejdzie w życie? To zależy od dalszych prac w Sejmie i decyzji rządu o tym, czy zdecyduje się na wdrożenie tego ambitnego instrumentu.