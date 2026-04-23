Polska dostanie miliardy z KPO. "Absolutny rekord"

Według minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz pieniądze mają wpłynąć do Polski 1 czerwca - jak napisała na platformie X - na "Dzień Dziecka".

Rekordowe pieniądze na inwestycje dla Polski

"A w tym roku absolutny rekord: 100 000 000 000 zł trafi na inwestycje z KPO" - dodała szefowa resortu. Chodzi o wniosek, która Polska złożyła 23 grudnia 2025 r. Jednym z warunków wypłacenia pieniędzy było spełnienie kamienia milowego związanego z ochroną pracowników.

100 000 000 000 zł trafi na inwestycje z KPO. — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) April 23, 2026

Decydująca była reforma PIP

Po wydaniu pozytywnej opinii KE - zgodnie z procedurą - musi zwrócić się o ocenę reprezentantów krajów członkowskich, którzy będą mieli na to miesiąc. Potem KE będzie mogła wypłacić Polsce pieniądze. 2 kwietnia 2026 r. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o reformie PIP, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Reforma nadaje PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Poza reformą PIP w ramach tej transzy płatności kamienie milowe i cele obejmowały odblokowanie inwestycji w wodór (przeznaczenie ponad 500 mln euro dotacji na stymulowanie wzrostu sektora prywatnego w zakresie produkcji wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego), wdrażanie autobusów bezemisyjnych (wprowadzenie ponad 1 tys. autobusów elektrycznych lub wodorowych oraz trolejbusów) oraz rozszerzenie dostępu szerokopasmowego (łączenie słabo obsługiwanych „białych plam”, w których inwestycje prywatne są niewystarczające).

Co składa się na KPO?

Na KPO składa się 57 inwestycji i 54 reformy. Polska ma otrzymać w ramach planu około 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek. Termin na realizację KPO minie dla wszystkich państw unijnych w tym roku. By zamknąć fundusz odbudowy z końcem roku, państwa członkowskie muszą zrealizować wszystkie zaległe cele i zadania do sierpnia 2026 r. i złożyć ostatnie wnioski o płatność do końca września. Polska planuje w tym roku wystąpić z jeszcze jednym wnioskiem o płatność.