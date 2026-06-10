Liczba miliarderów w Polsce rośnie najszybciej w Europie

Autor artykułu powołuje się na tegoroczny raport firmy konsultingowej Frank Knight, z którego wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba miliarderów (dolarowych) w Polsce wzrośnie o 123 proc., z 13 do 29. Dynamika ta będzie większa niż w Szwecji, drugim pod tym względem europejskim kraju, gdzie do 2031 roku grono najbogatszych ma powiększyć się o 81 proc. Na świecie liderem przyrostu miliarderów będzie Arabia Saudyjska.

"SvD” zauważa, że to w Warszawie, a nie w Paryżu, Berlinie czy Londynie, otwarto niedawno salon luksusowych samochodów Maybach. Oprócz Warszawy podobny salon działa od 2022 roku jedynie w Szanghaju, w którym mieszka ponad 90 miliarderów, według najnowszej listy magazynu "Forbes”. Innym przykładem sukcesu jest odnotowanie przez Rolls-Royce'a rekordowego roku sprzedaży na rynku polskim. Gazeta wspomina o planach otwarcia w stolicy Polski przez jednego z dealerów show roomów aut marek z wyższej półki Rolls-Royce, McLaren i Aston Martin. Klienci będą mogli wybierać materiały wykończeniowe nawet z 24-karatowego złota.

Szwedzki dziennik wskazuje, że Warszawa staje się miejscem ekspansji luksusowych marek na cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

Jedna z 20 największych gospodarek świata

"SvD” przypomina, że Polska w ponad trzy dekady od upadku komunizmu przekształciła się w jedną z 20 największych gospodarek świata, z PKB na poziomie 3,5-3,6 proc. Dodaje, że zgodnie z prognozą KE w Europie tylko Malta ma rozwijać się szybciej. Inne pozytywne wskaźniki to utrzymujące się niskie bezrobocie oraz znaczny wzrost konsumpcji gospodarstw domowych.

Sukces Polski widzą również szwedzcy inwestorzy. W ankiecie podlegającej rządowi w Sztokholmie agencji inwestycji i handlu Business Sweden z 2025 r. ponad połowa ankietowanych firm zadeklarowała plany zwiększenia inwestycji w Polsce.