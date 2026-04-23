Zmiany w L4 tylko porządkują przepisy. Ekspert wyjaśnia, co się naprawdę zmienia

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 14:21
Nowe przepisy o utracie prawa do L4 to w dużej mierze powtórzenie interpretacji przepisów wynikających z dotychczasowego orzecznictwa – ocenił dr Tomasz Lasocki. Podkreślił, że przepisy te nie są rewolucyjne, ale będą teraz po prostu bardziej zrozumiałe.

Nowe przepisy o L4 - doprecyzowanie zamiast rewolucji

W połowie kwietnia weszły w życie nowe przepisy precyzujące, że osoba ubezpieczona może utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, jeżeli w czasie, w którym miała orzeczoną niezdolność do pracy, będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia.

Dr Tomasz Lasocki z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej powiedział PAP, że nowe przepisy w sprawie przesłanek do utraty prawa do zasiłku chorobowego mają przede wszystkim ułatwić osobom, które czytają ustawę, jej lepsze zrozumienie.

Ekspert: nowe przepisy o L4 to doprecyzowanie dotychczasowej interpretacji prawa

Z perspektywy prawników, którzy w tych sprawach siedzą, jest to jednak w dużej mierze powtórzenie tej interpretacji przepisów, która już wynikała z orzecznictwa sądowego – ocenił.

Podkreślił, że dotychczas wątpliwości dotyczyły m.in. tego, czy zakaz wykonywania pracy zarobkowej w trakcie zwolnienia obejmuje również drobne czynności incydentalne, takie jak np. podpisanie jednej faktury. Obecnie definicja wskazuje, że pracą zarobkową nie są tzw. czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności, z tym że nie może być to polecenie pracodawcy.

Te przepisy nie robią rewolucji. Teraz będą po prostu bardziej zrozumiałe dla każdego – powiedział.

Zapytany o to, jak powinno się interpretować aktywność niezgodną z celem zwolnienia, podkreślił, że każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co robi, wydłuży jego nieobecność w pracy. Zaznaczył, że każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim ma również zalecenia od lekarza. Dodał, że jeżeli w zaleceniu lekarskim wskazane jest np., aby leżeć w łóżku, to osoba, która tego nie wykona, nie wypełni zaleceń lekarskich.

Zarówno przed zmianą przepisów, jak i po niej sytuacja jest taka sama – powiedział.

Wyjazdy i codzienne czynności a zwolnienie lekarskie

Na pytanie o to, czy nowe przepisy zmienią podejście do wyjazdów w trakcie przebywania na L4, odpowiedział, że w tym zakresie nie dostrzega różnicy w interpretacji starych i nowych regulacji. Zaznaczył, że wcześniej przepis w tej sprawie mówił o tym, że traci prawo do zasiłku m.in. ten, kto wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem.

Nie można wykonywać takich czynności, które wydłużą nieobecność w pracy. Nie chodzi o to, że ja muszę udowodnić, że jadę do sanatorium, np. do Egiptu. Wystarczy, że wykażę, że ten wyjazd nie przeszkodzi mi w powrocie do zdrowia – powiedział.

Zaznaczył również, że o ile np. pójście na spacer ze złamaną ręką nie będzie problemem, o tyle może być nim już chociażby wyjazd do Egiptu z ciężkimi bagażami. Podkreślił jednak, że ostatecznie wszystko będzie zależało od tego, czy osoba na zwolnieniu potrafi wykazać, że jej aktywności nie wydłużyły powrotu do zdrowia.

Wszystko na końcu będziemy oceniali indywidualnie w zależności od konkretnej sprawy – zaznaczył.

Dr Lasocki podkreślił również, że jedna z kluczowych zmian, które przewiduje reforma, wejdzie w życie z początkiem 2027 r. Chodzi o przepisy, zgodnie z którymi lekarz nie będzie miał obowiązku wystawienia zwolnienia lekarskiego z określonego tytułu, jeżeli praca zarobkowa w jednym z tych miejsc będzie mogła być wykonywana z uwagi na rodzaj tej pracy. Oznacza to, że pracownik będzie miał możliwość korzystania ze zwolnienia w jednym miejscu i pracowania w drugim.

To racjonalna i potrzebna zmiana. Do tej pory było tak, że jeśli ktoś tej jednej pracy nie mógł wykonywać, to musiał przebywać na zwolnieniu również w drugiej. Wtedy państwo z tej drugiej pracy niepotrzebnie wypłacało pieniądze, a pracodawcy niepotrzebnie tracili kogoś, kto mógł tę pracę wykonywać – powiedział.

Definicje pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem zwolnienia

Zgodnie z przyjętą w ustawie definicją praca zarobkowa to każda czynność, która ma charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania. Nie są nią tzw. czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności (nie może być to polecenie pracodawcy).

Aktywność niezgodna z celem zwolnienia od pracy to z kolei wszelkie działania, które utrudniają albo wydłużają proces leczenia lub rekonwalescencję. Nie należą do nich zwykłe czynności dnia codziennego lub czynności incydentalne, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności.

W maju pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nawet 962 zł brutto
W maju 2026 wypłaty wyższe nawet o 962 zł. Pracodawca ma obowiązek wypłacić te pieniądze
Staż pracy
Od 1 maja 2026 r. nowy staż pracy, co się zmienia: urlopy, co się wlicza, jakie dokumenty?
Nowe przepisy płacowe 2026. Przedsiębiorcy obawiają się audytów i jawności
Nowe przepisy płacowe 2026. Przedsiębiorcy obawiają się audytów i jawności
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Zbigniew Ziobro
Tam może pojechać Ziobro. Nowy kierunek po zmianie władzy na Węgrzech
Warner Bros Discovery - Warszawa Polska
Klamka zapadła. Warner Bros. sprzedany, TVN może czekać rewolucja
