Świadczenie 500 zł z ZUS. Jakie warunki musisz spełnić w 2026 roku?

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 05:43
Świadczenie 500 zł z ZUS. Jakie warunki musisz spełnić w 2026 roku?
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać świadczenie uzupełniające w wysokości do 500 zł miesięcznie. W 2026 roku kluczowym warunkiem pozostaje posiadanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego oraz zmieszczenie się w limicie dochodowym, który wynosi 2552,39 zł brutto. Wniosek ESUN możesz złożyć w ZUS osobiście, pocztą lub przez internet. Dowiedz się, jakie dokumenty musisz przygotować i jak obliczyć wysokość dodatku, jeśli pobierasz już emeryturę lub rentę.

Aby ZUS przyznał Ci pieniądze, musisz spełnić kilka konkretnych warunków. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają polskie obywatelstwo (lub prawo pobytu), posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ważnym kryterium jest Twój dochód. Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, otrzymasz pełną kwotę. Jeśli jednak pobierasz już świadczenia finansowane ze środków publicznych, ich łączna kwota brutto nie może przekroczyć 2552,39 zł.

Ile pieniędzy wypłaci ZUS?

Wysokość dodatku zależy od Twoich obecnych dochodów. System działa według dwóch zasad:

  • Pełne 500 zł – otrzymasz, jeśli Twoje inne świadczenia nie przekraczają 2052,39 zł brutto.
  • Zasada "złotówka za złotówkę" – jeśli Twoje dochody mieszczą się w przedziale między 2052,40 zł a 2552,39 zł, ZUS wypłaci różnicę.

Jeśli Twoja emerytura wynosi 2300 zł brutto, ZUS obliczy dodatek odejmując tę kwotę od limitu 2552,39 zł. Otrzymasz wtedy 252,39 zł świadczenia uzupełniającego.

400 zł dla seniorów. Wnioski o dodatkowe pieniądze trzeba złożyć do 29 maja
400 zł dla seniorów. Wnioski o dodatkowe pieniądze trzeba złożyć do 29 maja

Jak złożyć wniosek?

ZUS nie przyznaje tych pieniędzy automatycznie. Musisz wykazać inicjatywę. Pobierz i wypełnij druk ESUN, który znajdziesz na stronie internetowej ZUS lub w każdej placówce. Wniosek możesz dostarczyć na trzy sposoby: osobiście w sali obsługi klientów ZUS, wysyłając go pocztą, przez internet, korzystając z portalu PUE ZUS.

Jeśli nie możesz zrobić tego sam, wniosek w Twoim imieniu może złożyć przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik lub opiekun faktyczny. Do wniosku dołącz dokumentację medyczną. Najważniejsze jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli go nie posiadasz lub straciło ważność, dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza maksymalnie miesiąc przed złożeniem wniosku), dokumentację medyczną (np. karty ze szpitala, wyniki badań), orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli je masz).

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności (np. uprawomocnienia się orzeczenia lekarza orzecznika). Jeśli urzędnicy przyznają Ci wsparcie, pieniądze otrzymasz od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Jeśli Twoja sytuacja finansowa się zmieni (np. wzrośnie emerytura), musisz niezwłocznie powiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobisz i pobierzesz nienależne pieniądze, będziesz musiał je zwrócić.

Powiązane
Od 1 kwietnia 2026 r. ZUS wypłaci świadczenie w wysokości 1781 zł za każdy 1 proc. trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
Od 1 kwietnia ZUS wypłaca 1781 zł. Decyzja w 14 dni, ale trzeba spełnić kilka warunków
ZUS przeliczył emerytury czerwcowe. Tysiące osób z wyższymi świadczeniami
ZUS przeliczył emerytury czerwcowe. Tysiące osób z wyższymi świadczeniami
Zasiłek pielęgnacyjny dla cukrzyka
ZUS wypłaci 7000 zł. Komu przysługuje zasiłek?
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Były piłkarz reprezentacji kraju kierowcą Ubera. Ma już na koncie blisko 200 kursów
Były piłkarz reprezentacji kraju kierowcą Ubera. Ma już na koncie blisko 200 kursów
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Ceny paliw benzyna tankowanie samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Od 24 kwietnia benzyna 95 i LPG po tyle
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Mazda CX-5 na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
To będzie czarny piątek dla kierowców. 24 kwietnia kontrolerzy zrobią zdjęcia
