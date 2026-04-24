Świadczenie 500 zł z ZUS. Jakie warunki musisz spełnić w 2026 roku?

Aby ZUS przyznał Ci pieniądze, musisz spełnić kilka konkretnych warunków. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają polskie obywatelstwo (lub prawo pobytu), posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ważnym kryterium jest Twój dochód. Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, otrzymasz pełną kwotę. Jeśli jednak pobierasz już świadczenia finansowane ze środków publicznych, ich łączna kwota brutto nie może przekroczyć 2552,39 zł.

Ile pieniędzy wypłaci ZUS?

Wysokość dodatku zależy od Twoich obecnych dochodów. System działa według dwóch zasad:

Pełne 500 zł – otrzymasz, jeśli Twoje inne świadczenia nie przekraczają 2052,39 zł brutto.

– otrzymasz, jeśli Twoje inne świadczenia nie przekraczają 2052,39 zł brutto. Zasada "złotówka za złotówkę" – jeśli Twoje dochody mieszczą się w przedziale między 2052,40 zł a 2552,39 zł, ZUS wypłaci różnicę.

Jeśli Twoja emerytura wynosi 2300 zł brutto, ZUS obliczy dodatek odejmując tę kwotę od limitu 2552,39 zł. Otrzymasz wtedy 252,39 zł świadczenia uzupełniającego.

Jak złożyć wniosek?

ZUS nie przyznaje tych pieniędzy automatycznie. Musisz wykazać inicjatywę. Pobierz i wypełnij druk ESUN, który znajdziesz na stronie internetowej ZUS lub w każdej placówce. Wniosek możesz dostarczyć na trzy sposoby: osobiście w sali obsługi klientów ZUS, wysyłając go pocztą, przez internet, korzystając z portalu PUE ZUS.

Jeśli nie możesz zrobić tego sam, wniosek w Twoim imieniu może złożyć przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik lub opiekun faktyczny. Do wniosku dołącz dokumentację medyczną. Najważniejsze jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli go nie posiadasz lub straciło ważność, dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza maksymalnie miesiąc przed złożeniem wniosku), dokumentację medyczną (np. karty ze szpitala, wyniki badań), orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli je masz).

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności (np. uprawomocnienia się orzeczenia lekarza orzecznika). Jeśli urzędnicy przyznają Ci wsparcie, pieniądze otrzymasz od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Jeśli Twoja sytuacja finansowa się zmieni (np. wzrośnie emerytura), musisz niezwłocznie powiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobisz i pobierzesz nienależne pieniądze, będziesz musiał je zwrócić.