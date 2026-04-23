Masz te banknoty w domu? Od 31 maja będą bezwartościowe. Sprawdź portfel

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 14:26
Duńskie banknoty/Shutterstock
Jeśli trzymasz w szufladzie gotówkę z zagranicznych wakacji lub pracy w Skandynawii, pora zajrzeć do portfela. Czas na uratowanie wartości niektórych duńskich banknotów nieubłaganie dobiega końca.

Duński bank centralny (Danmarks Nationalbank) podjął drastyczną decyzję. Wyeliminował z rynku banknot o najwyższym nominale – 1000 koron. Od 31 maja 2025 roku nie zapłacisz nim już w żadnym sklepie ani nie wpłacisz go w zwykłym bankomacie. Obecnie trwa okres przejściowy, który pozwala na odzyskanie wartości tych pieniędzy. Jak podaje Radio ZET, masz na to czas tylko do 31 maja 2026 roku. Po tym terminie banknot stanie się całkowicie bezużyteczny.

Dlaczego Dania usuwa gotówkę?

Głównym powodem zmian jest bezpieczeństwo. Instytucje finansowe w Danii zauważyły, że wysokie nominały ułatwiają życie przestępcom. Zwykli obywatele rzadko używają 1000 koron w codziennych zakupach. Wycofanie tego banknotu to element większej strategii modernizacji systemu gotówkowego. Dania planuje wprowadzenie zupełnie nowej serii pieniędzy około 2028–2029 roku.

Te banknoty stracą ważność. Nie zapłaci się nimi ani w sklepie, ani w restauracji

Starsze serie również do wymiany

Problem nie dotyczy tylko "tysiąca". Z rynku znikają wszystkie banknoty wydane przed 2009 rokiem. Sprawdź, czy Twoje korony pochodzą z tych serii:

  • 1944 – najstarsze powojenne wydania,
  • 1952 – seria "Portrety i krajobrazy",
  • 1972 – seria "Portrety i zwierzęta",
  • 1997 – seria "Portrety i sztuka kościelna".

Obecnie w obiegu pozostają jedynie nowsze banknoty z serii z 2009 roku (z wyłączeniem wspomnianego nominału 1000 koron).

Jeśli liczysz na łatwą wymianę w polskim kantorze lub przez internet, możesz się rozczarować. Banknoty przyjmą wyłącznie trzy placówki banku centralnego na terenie Danii: Kopenhaga, Aarhus, Odense.

Musisz stawić się tam osobiście z dokumentem tożsamości. Przygotuj się również na pytania o pochodzenie gotówki – banki często wymagają stosownego oświadczenia. Dla osób mieszkających poza Danią oznacza to konieczność zaplanowania podróży zagranicznej w ciągu najbliższych tygodni.

