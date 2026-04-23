Upadek legendy telezakupów. Kultowy kanał ogłasza niewypłacalność

Weronika Papiernik
dzisiaj, 12:32
Koniec pewnej ery w świecie mediów. QVC, ikona telezakupów, ogłosiła niewypłacalność po latach walki ze zmieniającymi się nawykami konsumentów. Mimo że pandemia na moment odroczyła wyrok, brutalna konkurencja zmusiła giganta do radykalnych cięć.

QVC to amerykański gigant sprzedaży multimedialnej i telezakupów, założony w 1986 roku, oferujący produkty z kategorii urody, mody, biżuterii i domu poprzez kanały TV, stronę internetową oraz aplikacje.

Po dziesięcioleciach nadawania bezpośrednio do domów odbiorców, firma zajmująca się sprzedażą programów telewizyjnych, QVC Group, złożyła w czwartek wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie przepisów Rozdziału 11. Powodem jest wieloletni spadek oglądalności i silna konkurencja wywierająca presję na jej działalność e-commerce.

Zgodnie z oświadczeniem firmy "złożenie wniosku jest częścią wcześniej ustalonego planu, który zmniejszy zadłużenie firmy o ponad 5 miliardów dolarów i pozwoli jej kontynuować działalność z bardziej odpowiednią strukturą kapitałową".

Choć rozwój internetu od lat zagrażał grupie, sprzedaż QVC utrzymywała się na zaskakująco dobrym poziomie, a rok 2020 był najlepszym rokiem sprzedaży w historii, kiedy większość z nas siedziała w domach w czasie pandemii.

Streaming grupy QVC

Firma najwyraźniej zdała sobie sprawę, że istnieją granice możliwości przyciągania młodszych klientów za pomocą zanikającej struktury medialnej, zwłaszcza że nowsi konkurenci przyciągają uwagę lekką rozrywką.

Grupa QVC uruchomiła kanały w aplikacji streamingowej Amazon i rozpoczęła całodobowe transmisje na TikToku. Po nieco ponad roku działania, zmiana ta przynosi już rezultaty. QVC podobno pozyskało prawie milion nowych klientów w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem TikToka, a także zwiększyło sprzedaż w streamingu o 19 proc. w 2025 roku.

